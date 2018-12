Sonia Mirón: "Estoy segura de que la empatía podría cambiar el mundo"

Temida por los padres, la adolescencia es una etapa complicada pero al mismo tiempo hermosa a la que se niega a renunciar la escritora Sonia Mirón (Vigo, 1970). A sus 48 años, esta profesora de Lengua y Literatura de Educación Secundaria y tutora de la UNED de Pontevedra acaba de publicar su tercer libro, "Mi corazón en una caja de zapatos" (Círculo Rojo). Al igual que los dos anteriores, "Si tú quieres" (2014) y "Un sol dentro de mí" (2016), su nuevo trabajo es una novela protagonizada por adolescentes para adolescentes, aunque abierta a todo tipo de edades, ya que, señala, "tengo la suerte de que muchos me cuentan que sus madres y abuelas los han leído y les ha gustado, casi siempre se trata de mujeres". El libro ya está a la venta en librerías y también se puede encargar a través de la web de la editorial, aunque la promoción comenzará en el mes de enero.

- Señala que para escribir sus libros se pone en la piel de los adolescentes, ¿cómo logra regresar a esa etapa tan complicada y con tanta intensidad de emociones que a los adultos nos resulta tan ajena?

-Trabajo con adolescentes todo el día, estoy metida en su mundo y eso me empapa a diario de historias. Soy observadora y escucho, aprendí mucho de ellos y adoro mi trabajo, para mí es una bendición. Eso me surte de anécdotas para escribir. Y sinceramente tengo que decir que tengo todavía ese punto de adolescente que espero que se muera conmigo. Es una edad complicada pero también muy bonita. Además, aunque siempre tendemos a tirarnos piedras a nosotros mismos, de mí misma puedo decir una cosa buena y es que tengo mucha capacidad de empatía, de ponerme en la piel del otro. Creo que la empatía, una palabra que de tanto usarla parece que está vacía de significado, podría cambiar el mundo en todos los ámbitos, tanto a nivel político como económico o social.

- Dirigirse además a un público en una edad clave para su desarrollo exige una gran dosis de responsabilidad, teniendo en cuenta que además sus libros forman parte de las lecturas de los estudiantes en numerosos institutos, ya no solo de Vigo sino del resto de Galicia e incluso de otros puntos de España.

-Yo escribo la novela que a mí me gustaría leer, siempre escribo pensando en eso, pero no puedo decir que no lo haga también pensando en ellos. Y es cierto que inconscientemente vas inculcando unos valores y por eso creo que son elegidos por los centros, porque además de entretenerles, que es una de las funciones de la literatura, y emocionarles, por supuesto, trato de que transmitan una enseñanza, que les remueva por dentro. Intento, en definitiva, tocarles la fibra.

- ¿Lo consigue?

-Creo que a veces sí, por los mensajes que recibo a través de las redes sociales. Por ejemplo, en el segundo libro, "Un sol dentro de mí", uno de los temas que abordo es el acoso escolar y recibí muchos mensajes de adolescentes que estaban pasando por esa terrible situación. Uno que me impactó, además, fue el de una acosadora que me escribió y me dijo que tras leer el libro ya no podía seguir haciendo lo que hacía y que le iba a pedir perdón a la persona a la que estaba acosando porque se hizo consciente del daño que estaba causando. Para mí eso fue alucinante. La verdad es que me están pasando cosas tan absolutamente maravillosas y mágicas con mis libros que ni yo misma me lo creo. Por eso estoy ahora a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el tercero.

- ¿Cuáles son los temas que aborda en "Mi corazón en una caja de zapatos"?

-No quiero desvelar demasiado, pero está protagonizado por una chica que se llama Gabi que es una adolescente y que tiene una vida perfecta con sus padres, es una buena estudiante... y por una casualidad su vida cambia completamente, da un giro de 180 grados. Lo que le ocurre rompe totalmente sus esquemas. El libro va en la línea de los dos anteriores, que parten de personajes rotos y a partir de ahí la novela es una reconstrucción del personaje. Y abarca muchos temas, uno de ellos es el amor porque hay una historia de amor adolescente pero el amor que yo trato es el amor a la vida, de ese sobre todo.