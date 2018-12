Navidad 2018 | Las mejores frases y mensajes para felicitar estas Navidades

Si algo marca el inicio de la Navidad, además de encendido de las luces de Vigo, es el envío masivo de mensajes, correos o publicaciones en redes sociales deseando felices fiestas. Y es que, aunque muchos resoplen cada vez que reciben una de estas nuevas postales digitales, si no llegan se echan de menos y nadie se resiste a compartir alguna de ellas con sus allegados.



La originalidad, el humor, los buenos deseos y la actualidad copan buena parte de estas felicitaciones. Sin ir más lejos, este año, el 'no va más' de la Navidades viguesa o el discurso en inglés del alcalde durante el encendido del alumbrado entran en el top de las felicitaciones.





Las más divertidas

Para los más sentimentales

·¿Dónde estás? Tienes que volver urgentemente, eres demasiado importante. ¡Sabes muy bien que no se puede hacer el belén sin el burro!·Para este año quiero regalarte dos palabras que te abrirán muchas puertas: 'Tire y Empuje'. ¡Feliz Navidad!·Ojalá tus problemas duren tanto como tus propósitos de años nuevo·Para la cena de fin de año€ ¿el móvil va a la derecha o a la izquierda del plato? ¡Feliz año nuevo?·Mensaje original, único y personalizado: '¡Feliz Navidad para ti y tu familia!'·Si ves a un tipo vestido de rojo bajando por tu chimenea y te mete en un saco, no te asustes, este año he pedido que mi regalo seas tú. ¡Feliz Navidad!·Cuñado, esta es tu noche. ¡Feliz Navidad!·¡Boikot a los whatsapp navideños! Pásalo.·Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos de luz tiene el sol y tanta salud como arena tiene el desierto. ¡Feliz Navidad!·Si tu felicidad depende de mi amistad, puedes considerarte la persona más feliz del mundo. ¡Feliz Navidad!·Si mi sonrisa te sirve de adorno en esta Navidad cuenta con ella. Si mi corazón te trae felicidad es todo tuyo. ¡Solo quiero que pases una feliz Navidad!·En estos días tan señalados, espero que reine el amor, la paz y la felicidad en tu casa y que el espíritu de la Navidad invada tu corazón. ¡Felices fiestas!Y si no te convencen estas opciones, también tienes la alternativa de enviar un gif, aprovechando que hasta el propio servicio de mensajería Whatsapp cuenta con una amplia biblioteca. Aquí te dejamos los más divertidos para estas Navidades.

O puedes para no felicitar por todas las vías posibles a cada uno de tus contactos.