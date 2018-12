El mar que robó el alma al fotógrafo

Una de las supersticiones más antiguas asegura que las fotografías pueden robar el alma de aquellos que son inmortalizados por las cámaras pero en el caso de Ricardo Grobas ocurre al revés, ya que es él quien deja parte de su alma en las fotografías que realiza del mar, su gran pasión. "Descubrí que fotografiar el mar me producía sensaciones placenteras, que me relajaba y que me hacía sentir pleno", afirma el jefe de fotografía de FARO, que ayer inauguró en el Museo do Mar la exposición "Ondas do mar de Galicia" en un acto que estuvo presidido por el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez y en el que el autor estuvo acompañado por amigos y representantes políticos. Entre ellos, la directora de Turismo, Nava Castro; el director de Galicia Calidade, Alfonso Cabaleiro o el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves.

La muestra la componen medio centenar de impactantes fotografías en gran formato (150x100 cms.) que realizan un recorrido completo por los 1.500 kilómetros de la costa gallega. Todas de belleza natural irrepetible, fueron elegidas por tratarse de perspectivas diferentes de lugares conocidos y por el trabajo que implicó conseguir algunas de ellas. "El recorrido va desde A Guarda hasta Ribadeo y muestra lo más atractivo o al menos lo que más me gusta a mí, como pueden ser los faros, los cabos o las islas. También hay fotografías aéreas y de enclaves que apenas no se conocen", explica Grobas que cita entre esos lugares el pequeño islote Xidoiro Areoso, en la ría de Arousa.

"Es una pequeña isla que tiene una lengua de arena que la rodea y aquello parece el Caribe, es alucinante", señala el fotógrafo, que añade que este islote, de apenas 9 hectáreas, no es una excepción. "Por toda la costa gallega te encuentras con sitios increíbles. Si vas de Loiba a Ortegal aparecen lugares muy parecidos a las costas islandesas, con ese mismo tipo de piedra", indica.

La ría de Vigo y las islas Cíes cuentan con un lugar de excepción en su obra y protagonizan además tres de sus libros de fotografía, "La ría de Vigo y su puerto" (2009), "Illas Atlánticas de Galicia" (2013) e "Illas Cíes (2016), todos editados por Belagua. Y es precisamente en la ría que le vio nacer, como no podía ser de otra manera, donde se halla el rincón costero predilecto del artista. "Me gustan todos pero a Punta Robaleira, en Cabo Home, le tengo un cariño especial. No sé exactamente por qué, pero me encanta ese farito rojo pequeño, es una baliza preciosa", confiesa.

Fue también allí donde el fotógrafo rozó lo que pudo ser su mejor foto, ironiza, antes de que una ola le derribase. Tras una caída de tres metros tuvo la fortuna de caer sobre hierba, justo al lado del acantilado rocoso. "Siempre buscas la foto perfecta y la mejor fotografía no la voy a hacer nunca porque tal vez iba a ser esa y la ola me tiró", bromea Grobas, que precisa que la suerte y la casualidad influyen mucho en la fotografía. De hecho, recuerda que la más conocida instantánea que protagoniza un faro en medio de un temporal, que firma el francés Jean Guichard, es fruto de una casualidad que también pudo acabar en desastre.

Pese a ello, muchas de las suyas surgen tras una cuidada planificación antes de lograr la instantánea deseada. "Primero veo la imagen en mi mente por lo que vuelvo al lugar muchas veces intentando conseguirla. Tardé años en conseguir algunas de ellas", subraya el fotógrafo.