El líder de los "Miguelianos", Miguel Rosendo, garantizó ayer que seguirá con su obra y no va a parar nunca, "aunque no sea bajo el nombre Orden y Mandato". Entre lágrimas, en su primera aparición tras salir de la cárcel, aseguró que ha vivido cosas "muy duras" en prisión, que le dejaron "llagas en la carne que no se van a curar".