Sabel volverá a cantar en gallego en la final de "Operación triunfo"

La gallega Sabela Ramil volverá a interpretar un tema en gallego en la gala final de "Operación triunfo". En esta ocasión, para la última emisión del concurso y donde los telespectadores elegirán al ganador de la edición, ha elegido la balada "Tris tras" del grupo gallego Marful. Además, si queda entre los tres más votados, Sabela deberá volver a cantar el tema que interpretó en la gala 0, es decir, "Bachata rosa", de Juan Luis Guerra.

Sabela logró situarse como la cuarta finalista en la gala del pasado miércoles. Pese a que en las puntuaciones del jurado, ella y Miki habían quedado en último lugar, tras la elección de Alba Reche por parte del jurado, la concursante gallga fue la más votada por el público y pasó como cuarta finalista a la última gala. Tras ella lo hizo Julia mientras que Miki fue quien obtuvo menos votos.

"Tris tras" no será el primer tema que Sabela interprete en gallego. Precisamente en la semifinal optó por "Negro caravel", la adaptación de un poema de Rosalía de Castro que realizaron Rosa Cedrón y Cristina Pato, y en otra de las galas interpretó "Benditas feridas". El jurado destacó el pasado miércoles que la joven brilló con el fado "Negro caravel" en un idioma que la propia Sabela ha reconocido dentro de la academia que echa de menos y es con el se expresa habitualmente con su familia.

Natalia, la primera finalista del concurso, ha elegido "Never enough" de Loren Allred para la gala final. Famous cantará "And I am telling you I'm not going" de Jennifer Hudson. Alba Reche seleccionó "Creep" y Julia competirá con "Déjame ser" de Manuel Carrasco.