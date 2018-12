El cardenal Pell, miembro de la curia del Vaticano, condenado por abusos a menores

El cardenal australiano George Pell, miembro de la Curia y responsable último las finanzas del Vaticano, ha sido condenado por un caso de abusos sexuales a dos menores por un tribunal de Melbourne, según informaron National Catholic Reporter y America Magazine. Los medios religiosos informaron de la condena, que fue unánime, aunque no dieron detalles de la pena impuesta por parte de los doce miembros del jurado, ya que no se conocerá hasta febrero. El purpurado enfrentaba este caso, sobre el que pesa el secreto de sumario y del que no trascenderán los detalles, desde agosto.

Lo único que se sabe hasta ahora es que Pell ha defendido su inocencia hasta el final. La inculpación se produjo en las últimas fases de una larga investigación sobre las respuestas institucionales en Australia a los supuestos abusos sexuales contra niños, ordenada por el gobierno en 2012. El Vaticano oficializó este miércoles su salida como consejero del Papa para la reforma de la Curia.