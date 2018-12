Álvaro Gago "En marzo rodaré en el puerto y O Berbés la que será mi primera película en Vigo"

La nominación al Goya a mejor cortometraje de ficción pone un eslabón más en la exitosa carrera de fondo en la que se ha convertido "Matria", el corto dirigido por el vigués Álvaro Gago en el que cuenta la historia de Ramona, empleada en una fábrica de conservas. Estrenada en octubre de 2017, acumula premios entre los que destacan el de la Seminci o el gran premio del jurado de Sundance.

- "Matria" es una de las candidatas a ganar el Goya a mejor cortometraje, ¿se ve con opciones de recoger el premio?

-Una nominación ya es un gran premio, es algo abrumador. El estar ahí entre las finalistas y que se visibilice esta historia de la manera en que se va a hacer es fantástico. A partir de ahí, lo de que ganemos es una quiniela muy complicada.

- ¿Preparará un discurso por si acaso?

-No lo hice en Sundance y estaba tan en shock que me avergonzaba mucho tras el discurso así que por si acaso tal vez prepare algo, al menos una guía, para que no me vuelva a ocurrir.

- ¿Se bloqueó mucho entonces?

-Estaba muy emocionado y digamos que en ese momento la emoción ganó a la razón.

- Se estrena este fin de semana "Trote", un largometraje de Xacio Baños, en cuya edición ha participado. ¿Tiene más proyectos?

-Ahora estoy perfilando el montaje de un cortometraje dirigido por mi primo, Miguel Gago. Solemos trabajar juntos en nuestros respectivos proyectos, él como ayudante mío de dirección y yo como montador en los suyos cuando puedo. Ha rodado un cortometraje en Barcelona,donde vive, y estamos empezando a montarlo en Santiago.

- También prepara "Vigo, 16 de diciembre", ¿cómo avanza?

-Tuvimos que posponerlo un par de veces por lo que está sucediendo con "Matria" pero ya tiene fecha definitiva para el rodaje, que será en marzo. Si todo va bien, estaremos rodando en Vigo por primera vez unos cinco o seis días, será mi primera película en un entorno urbano y rodaremos en el puerto y en el Berbés que es una zona que conozco porque crecí en Coia y luego me mudé a Bouzas. Es un proyecto mío del que no quiero avanzar mucho porque es un hilo narrativo tan fino que con un apunte que dé ya fastidio el visionado. Serán quince minutos, más o menos, lo que calculo que durará. Será una nueva aventura.

- ¿Tiene que ver con "Matria"?

-Tiene varios lazos de unión porque habla también de personajes silenciados, de una persona de la que habitualmente no se habla, de personajes que aparentemente tienen un carácter fuerte pero que son muy vulnerables por dentro.

- Por lo que apunta parece que de nuevo el papel protagonista lo tendrá una mujer.

-Sí, una chica de unos 25 años.

- Señala que ha tenido que posponerla varias veces por "Matria", que no deja de cosechar premios.

-Calculaba que el corto, como máximo, tendría una vida de un año y ya se estrenó en octubre de 2017 en Valladolid pero sigue moviéndose y todo son buenas noticias, desde luego, pero reconozco que no me permite avanzar al ritmo que me gustaría con otros proyectos. Ha sido muy inesperado.

- Acaba de regresar de Londres para instalarse en Galicia, ¿hay que salir fuera para crecer?

-Creo que depende de cada persona. Hace unos meses que estoy estable en Santiago, dejé la diáspora y me vine para aquí. Yo necesitaba irme fuera para quitarme las cadenas que me ataban aquí, vivir la experiencia y curtirme y eso me permitió entender que era aquí donde radicaba mi interés, donde nací y crecí y donde están las personas que mejor conozco y trato.

- El cine con sello gallego tiene doce nominaciones a los Goya. Entre ellos el corto de animación del cangués Khris Cembe, "Soy una tumba". Como "Matria", es cine que retrata Galicia en gallego.

-Es muy importante hacerlo así porque hay muy pocas películas en gallego y apoyar nuestra lengua es fundamental. En mi caso es por la manera de cómo entiendo el cine, cómo lo enfoco, con un acercamiento naturalista o realista. "Matria" está rodada en la zona de Cambados, Vilanova y A Illa, allí la gente habla de una determinada manera y no quise imponer ni un castellano ni un gallego normativopara contar esa historia.