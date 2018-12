Patiño dialoga con el espacio en 20 obras

Dos cuadros que en ocasiones dialogan entre sí. Dípticos, a veces piezas irregulares, con voluntad de juego constructivo, ¿o deconstructivo? Grafismos, gestos, colores... envueltos en un dinamismo de alto contraste. Un cromatismo que va de azul a verde intenso, o naranja, pero con la pegada del negro. Quizás una evocación nocturna. Laberintos azabache como constelaciones o telarañas. Y también rostros moleculares. Vigilantes caras humanas genéricas que forman parte de ese diálogo con el espacio, donde también cabe la escritura de los árboles o las alas de Ícaro, pasando por la herida honda y negra de las mareas negras.

La exposición "Eco visual" del artista visual y escritor gallego Antón Patiño se abrirá el sábado en Pontevedra. El espacio "Nemonon", ubicado en la restaurada Villa Pilar, en el corazón de Marqués de Riestra acogerá la muestra (19.30 horas).

Nutrida por unas veinte obras, de las últimas del artista asentado en Vigo, la exposición tiene el objetivo de dialogar con ese espacio fundamentalmente arquitectónico. De hecho, "Nemonon" es un espacio multidisciplinar creativo concebido en torno a la arquitectura (del latín nemo non, que sigfica todo) en relación a que están todas y no falta ninguna de las artes y todos los sentidos.Concebido como un proyecto condensador de disciplinas creativas, para intercambiar conocimiento y experiencia. "Me parece un espacio muy estimulante", reconoció ayer Patiño en pleno montaje. Bajo la mirada de ese "rostro humano genérico", una presencia vigilante, conviven las propuestas de artista.

"Hay elementos propios del lenguaje pictórico que van en búsqueda de generar nuevos espacios", indica Antón Patiño, en relación a que el interior del edificio en sí es una propuesta arquitectónica que encaja con cierta voluntad constructiva de sus cuadros. "Como cajas que están dentro de otros volúmenes; existe un juego incluso más subjetivo de lo que creía antes del montaje de este relato", aseguró el también escritor. Asimismo, ilustran los lienzos soportes figurativos como dornas, ciclistas o árboles..