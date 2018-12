Gómez-Jurado: "No puedo escribir un libro pensando en lo que está de moda"

"Al principio Antonia Scott y yo no nos llevábamos nada bien. Yo intentaba conocer su forma de pensar, pero no era capaz". Una confesión como esta puede resultar chocante si sale de los labios de su creador. Y es que Antonia Scott es la protagonista de "Reina Roja" (Ediciones B) y el autor de la frase, su autor, Juan Gómez-Jurado, que ayer presentó su nuevo libro y nuevo éxito editorial en el Club FARO. En realidad fue una discernida conversación, casi un tú a tú con el periodista vigués Rafa Valero, que fue el encargado de presentar esta charla-coloquio con uno de los escritores más vendidos de los últimos años en España.

Pero el hecho de que a su creador esta mujeres tan extraña como sobresaliente no le despertase simpatía no es óbice para que, como a todos los lectores que se han dejado seducir por este "thriller", no terminase cautivando. Y es que Scott no es como cualquier persona. Su coeficiente intelectual da vértigo, capaz de hacer la operación aritmética más compleja en apenas unos segundos, pero incapaz de entender un chiste.

Para la creación de sus procesos mentales, Gómez-Jurado se ha basado en tres casos reales: Hipatia (Antigua Grecia) -a quien el escritor calificó como "probablemente la persona más inteligente de la historia"-, Marilyn Vos Savat -con un coeficiente intelectual de 228 (si bien los números son discutidos, como el propio Gómez-Jurado matiza en la "Nota del autor" que cierra el libro) y Eith Stern -a los 16 años ya era profesora de Matemáticas Abstractas en la Universidad de Michigan, curiosamente, las tres mujeres.

Antonia Scott esconde esa inteligencia. Lo hace desde siempre, algo que, según el escritor también tiene su reflejo en la sociedad real. "Muchas lectoras, después de leer el libro me han comentado que a ellas les pasa lo mismo, que se han encontrado en muchas ocasiones en un entorno hostil: reuniones, situaciones en el trabajo..., en las que han tenido que ocultar su inteligencia y camuflarse, de alguna forma, en la mediocridad para mo destacar demasiado", explicó.

A él mismo, la inteligencia de la protagonista de "Reina Roja" le intimidaba. Hasta tal punto que se vio obligado a crear al personaje del inspector Jon Gutiérrez, un tipo fuerte, cuyos pensamientos suenan mucho a Sabina. "Necesitaba a alguien que me sirviese para poder acceder a donde ella está. Son el Yin y el Yang: juntos funcionan mejor que separados", aseguró.

El escritor y periodista madrileño, conocido también por los podcats "Todopoderosos" y "Cinemascopazo", emplea seis voces narrativas, para lo que tuvo que calcular la "torsión del lector en cada momento", al igual que el ingeniero responsable de la montaña rusa, para llevarlo a cabo de forma efectiva.

Reconoció que "Reina Roja" ha supuesto para él un reto en muchos sentidos, ya que incluso el proceso de escritura que empleó no fue el mismo. Si hasta ahora creaba primero la historia y según esta confeccionaba los personajes, en esta ha sido al revés: primero nació Scott y después la trama.

"Escribir es complicado porque puede que lo que te gustaba mucho el día que terminaste de ecribirlo, al siguiente ya no te guste nada o no funcione como tú esperabas en el lector", reconoció el escritor, quien siempre deja leer lo que ha escrito antes de que llegue a la editorial a un reducido grupo de personas -su esposa y cinco o seis amigos-. También lo es porque el escritor da a cada personaje su propioa esencia, aunque no es el autor. "Yo no soy responsable de sus opiniones", dijo.

La trama de "Reina Roja" está ambientada en Madrid, algo que hacía tiempo que le apetecía al escritor y que para la historia que quería contar encaja a la perfección. "Muchas veces me han preguntado por qué no ambienté 'El paciente' en España en vez de en Estados Unidos. Y yo digo, "Cómo?" En esta novela el cirujano tiene que matar a un paciente en el quirófano para salvar a su hijo. El paciente es el presidente de Estados Unidos. Aquí no queremos a nuestros políticos y con lo que cobra un médico... Estaba demasiado cerca para recoger el guante", comentó e hizo una referencia directa al conflicto laboral de los médicos en el área del Sergas: "En Vigo habéis tenido dimisiones en bloque ¿Cuántos han dimitido?", preguntó directamente al público.

Según Gómez-Jurado, en este nuevo thriller también cambió las reglas del juego. Quiso hacer una novela ambientada en España y que iguale el éxito fuera que han tenido sus anteriores novelas, un cambio de escenario sobre el que no todos tenían excesiva confianza. "Pero yo no puedo escribir un libro pensando en lo que está de moda", afirmó.