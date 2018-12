Feijóo ensalza en Barcelona la "vía galega" inspirada en el Camino de Santiago

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ensalzó yer ante representantes de la colectividad gallega en Cataluña, lo que llamó la "vía galega", que, inspirada en los valores del Camino de Santiago, "no se basa en saltos, sino en pasos seguros; no enfrenta a los gallegos, sino que los une más; y no levanta muros, sino que tiende puentes".

En una alusión velada a la "vía eslovena" que propuso esta semana el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para la secesión de Cataluña, Núñez Feijóo señaló en Barcelona que en esa "vía galega" los gallegos tuvieron un papel protagonista, "porque en este gran éxito colectivo que es nuestra tierra, entidades como la suya han servido como una avanzada", dijo, incidiendo en el hecho de que compartían opiniones diferentes antes de que el autogobierno fuese una realidad. El parlamentarismo se practicaba antes de que existiera el Parlamento de Galicia, y se fraguó "un galleguismo de todos y para todos" antes de que se hiciera realidad.

"Aprendisteis que la suma de identidades no es un hándicap, sino una ventaja, porque cada identidad es una ventana abierta cara a realidades complementarias", añadió, haciendo hincapié en que cuando se obliga a alguien a elegir entre su afiliación española, catalana o gallega, se amputa una parte de su personalidad.