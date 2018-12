CLUB FARO | Rodríguez: "Vigo está chamada a ter un papel protagonista no Xacobeo 2021"

O 10 de decembro de 1993, ano do primeiro Plan Xacobeo, a Unesco declaraba o Camiño de Santiago como Patrimonio da Humanidade. Coincidindo co 25 aniversario desta efeméride, o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, acudiu onte ao Club FARO para explicar a importancia histórica, actual e futura do Camiño e aportar algunhas das claves do vindeiro Xacobeo 2021 no que, asegura, "Vigo está chamada a ter un papel protagonista moi importante".

Presentado polo impulsor daquel Plan Xacobeo 93 e exconselleiro, Victor Manuel Vázquez Portomeñe, Rodríguez anunciou durante a súa intervención que un dos pasos fundamentais que a Xunta está dando para potenciar o Ano Santo do 2021 será o novo albergue de peregrinos que construirá no Berbés. Cun investimento dun millón de euros, terá noventa prazas. "Xa iniciamos o procedemento de contratación para comezar os traballos no verán do 2019 para o cal a obra será licitada en xaneiro ou febreiro", dixo.

Esa obra é tan "necesaria", resaltou, como a "fundamental" sinalización do Camiño Portugués pola Costa ao seu paso pola cidade de Vigo "porque non nos podemos permitir que os peregrinos teñan malas experiencias, polo ben da imaxe da cidade e do país", apuntou. Sen citalo expresamente, Rodríguez criticou a "actitude egoista de difícil explicación" do alcalde vigués, Abel Caballero, "que dificulta o marcado da ruta pola cidade, indispensable"para evitar que os peregrinos se perdan".

"O que nos une sempre é moito máis do que nos separa", insistiu o conselleiro nun acto no que estivo arropado por numerosas autoridades entre as que estaban o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; o presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices; o bispo Luis Quinteiro; alcaldes do área; o presidente do Porto de Vigo, Enrique López Veiga; o delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves; o xuiz decano, Germán Serrano; a presidenta do Consello Económico e Social, Corina Porro; o presidente da Confederación de Empresarios, Jorge Cebreiros; ou o cronista oficial da cidade, Ceferino de Blas, entre moitos outros deputados, concelleiros, representantes do mundo da cultura, da educación e do eido empresarial.

Recentemente acondicionado e sinalizado, o Camiño Portugués xa é o segundo en importancia tralo Francés, con 70.000 visitantes este ano, e no caso concreto do Camiño Portugués pola Costa foron 14.000 os peregrinos que o transitaron este ano, case o doble que no 2017. "En 2010, antes do seu recoñecemento legal, pasaron 1.000 persoas, no 2016, coa súa definición como Camiño oficial, foron 2.600 e a falta de tres semanas para que remate o ano xa houbo 14.000", chufou Rodríguez ao respecto da afluencia desta ruta, que recorren peregrinos que pernoctan a diario en hoteis da cidade.

Por iso, aproveitou a súa comparecencia no Club FARO para reivindicar a importancia deste camiño cara a celebración do Xacobeo 2021, unha cita para a cal o seu departamento contará con 30 millóns de euros o vindeiro ano. "Estamos construindo o Xacobeo 2021 baseado en catro pilares: unha axeitada planificación, buscando cada vez máis formas de integrar de xeito transversal, buscando a súa proxección nun mundo cada vez máis globalizado e fomentando a súa sustentabilidade", dixo. Deste último punto recalcou que en base a dita sustentabilidade "non pode ser flor dun ano, hai que pór as bases para o día despois, para que continúe o 1 de xaneiro de 2022".

O "espírito" do Xacobeo

Do mesmo xeito que a Xunta tratará de que o Ano Santo vaia máis alá do 2021, tamén quere que non se limite a Santiago, evidente epicentro da conmemoración. "Non estará centrado nun único ano e tampouco nunha única cidade. O seu espírito chegará sen dúbida a toda Galicia", subliñou. Acto seguido asegurou que "Vigo ten que erixirse como unha principais sedes desta acción diplomática por factores obvios: pola súa proximidade co norte de Portugal, pola súa dimensión e potencia e por ser un dos principais actores económicos de Galicia. Esta cidade sen dúbida está chamada a ter un papel protagonista moi relevante no Xacobeo 2021 no conxunto de Galicia", insistiu.

Sen entrar en detalles sobre os preparativos que a Xunta ultima para esa cita, o conselleiro apuntou que o obxectivo será "mostrar ao mundo o mellor que ten Galicia" e, do mesmo xeito, avanzou que "tamén traballamos para traer a Galicia o mellor do mundo".