O cine como eixe da loita feminista

Idades por debaixo da treintena, unha forte convicción social e responsabilidade coa loita feminista e a defensa da lingua galega son as características comúns das tres responsables do proxecto Corentena Producións, a primeira produtora feminista de Galicia integrada só por mulleres. A iniciativa nace co obxectivo de abordar novas temáticas e discursos no eido audiovisual cos que combater o heteropatriarcado, isto é, a discriminación machista que se exerce tanto contra as mulleres como sobre as persoas LGBTI.

Procedentes de diferentes ámbitos como a comunicación audiovisual, o arte ou a interpretación, Eire García CID (Vigo, 1991), Miriam Carril Rivadulla (Muxía, 1992) e Mariña López Varela (Santiago, 1989) son as artífices desta iniciativa. "Empezamos a traballar xuntas tras sair das carreiras e vimos que coincidiamos nas nosas inquedanzas pola precariedade laboral no noso sector, como ocurre noutros moitos.E tamén vimos que non so tiñamos eses intereses laborais en común senon que tamén compartíamos unha filosofía e unha ideoloxía comúns", explica López.

Trátase da única produtora galega que traballa únicamente con mulleres, unha tarefa que non resulta doada xa que hai moitas profesións asociadas case exclusivamente a homes. "A nosa aposta ten complicaciçons porque hai que buscar unha montadora, por exemplo, hai certas funcións que habitualmente están asociadas a homes pero aínda que sexa máis difícil queremos darnos oportunidades entre nós e facer un equipo de mulleres", resaltou López.

A creación da produtora ten como antecedente o traballo en común realizado polas integrantes na curtametraxe "Azul eléctrico" (2016), que participou na selección oficial de dez festivais de cinema, resultando gañador no Barcelona Planet Film Festival e finalista no Grand IndieWise Convention de Florida, entre outros.

Do segundo proxecto, "A trioloxía da raiva", teñen gravado o primeiro volume, "A dor" (2018), actualmente en circuitos de festivais, ao igual que a última curtametraxe "As mulleres salvaxes" (2018).