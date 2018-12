Víctor Manuel, fiel a Galicia

"No es que en Galicia me sienta como en casa; es que es mi casa. En ninguna gira de las que vengo haciendo desde hace 50 años ha faltado Galicia. Volver a Vigo siempre es un encuentro gozoso; recordaré a Bibiano [Morón, el músico y productor vigués fallecido en diciembre de 2016], que hace años nos recibió en Castrelos y las numerosas veces que he cantado allí, en diferentes escenarios", afirma el cantante Víctor Manuel, que el próximo viernes día 14 (21.00 horas) regresará a la ciudad olívica dentro de la gira de presentación de su nuevo disco, "Casi nada está en su sitio", el primero con temas inéditos que publica desde hace diez años. Además de presentar los 13 temas que forman este disco, en las dos horas de duración del concierto, repasará su extensa discografía, clásicos como "El abuelo Víctor", "En la planta 14", "Soy un corazón tendido al sol", "Quiero abrazarte tanto" y "Solo pienso en ti".

Y si el cantante se mantiene fiel a Galicia, también puede presumir de tener entre los gallegos unos seguidores igualmente fieles, como es el caso de Tere González Blanco, auxiliar de enfermería de Carballiño que el próximo viernes estará en Vigo para ver en directo a su cantante favorito. Allí se encontrará con seguidores del cantante venidos de otras comunidades, como Usua Matesanz, que llegará desde Bilbao.

Tere González, de 48 años, sigue la carrera de Víctor Manuel y de Ana Belén desde que era preadolescente. Entonces vivía en Venezuela, país al que emigraron sus padres. El célebre Festival Internacional de la Canción Villa del Mar, de Chile, se los descubrió. "Emitían el mismo programa muchas veces y siempre lo veía", recuerda.

Cada vez que venía a Galicia de vacaciones, se hacía con los nuevos trabajos discográficos de la pareja de artistas; otros se los enviaban sus familiares. A falta de alguno, los tiene todos, afirma, así como libros y recortes de prensa. Tiene incluso un perfil en Instagram dedicado a ellos y no se pierde ni uno de sus conciertos si actúan en el norte. Instalada en Ourense desde hace 18 años, Tere González sigue fiel a sus ídolos de la infancia. "No solo me gustan como artistas; también como personas. Son solidarios y comprometidos. Esto no quiere decir que no escuche otra música; también me gusta Scorpions y el Resurrection Fest", comenta.

Tras años sin editar un nuevo, esta fan llegó a preguntarle directamente si no iba a sacar más discos. El cantante le respondió con una sonrisa. También se lo preguntó a su hijo, uno de los seguidores de su perfil en Instagram. Al concierto de Vigo irá con su marido, quien, aunque no comparte su afición, siempre la acompaña cuando hay un concierto de Víctor Manuel.

Para Tere González, "Casi nada está en su sitio" es, simplemente, "bestial". "Los temas son auténticas maravillas, del primero al último. Es una pena que no lo cante íntegro en la gira", comenta. Para ella es uno de los mejores discos del artista, junto con otros ya clásicos como "El lanzador de cuchillos", afirma esta fan, que resalta, entre sus temas favoritos, "Paxariños" y "Quiero abrazarte tanto".

Esta gira, que está agotando las localidades en muchas ciudades, cuenta con una escenografía diseñada por José Carlos Plaza, y que incluye dos pantallas de 4x6 metros en forma de periódico. Las entradas para la actuación de Vigo están a la venta en la página oficial del artista y en www.ataquilla.com.