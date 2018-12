José Manuel Suárez: "Hasta los 7 u 8 años no es aconsejable que los niños jueguen con consolas o tabletas"

Asegura que tanto Papá Noel como los Reyes Magos son cada vez más "conscientes" de lo que regalan y "se informan más" para que el juguete se adapte a las necesidades y la edad del pequeño. Eso sí, el presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos de Galicia, José Manuel Suárez, reconoce que siguen fallando en la cantidad y alerta de lo negativo de llenar a los niños de juguetes en estas fechas.

-A la hora de escribir la carta a los Reyes o Papá Noel, ¿hay que dejarles libertad o darles cierta orientación?

-Hay que marcar unas pautas. Lo primero es generar en ellos la capacidad de elección, es decir, que entiendan que no pueden pedir todo lo del catálogo, tienen que elegir y para ello se les puede fijar una cuota, por ejemplo, tres cosas si son grandes y cuatro o cinco si son pequeñas. También es importante dejarles claro que tienen que pedir solo aquello que realmente les gusta, no algo solo porque lo quiere también su amiguito.

-¿Sirve la carta, por tanto, como aprendizaje?

-Sí, desde pequeños tenemos que enseñarles a ser responsables, que sus actitudes tienen consecuencias y la carta es un modo de inculcarlo. Deben seleccionar lo que quieren y esto es un modo también de que los padres fijen límites, igual que cuando les enseñan que no se puede pegar a los compañeros o que no se les quita los juguetes y que se piden las cosas por favor. Al escribir la carta también hay que dejarles claro que no significa que todo lo que pidan lo vayan a recibir. De hecho es aconsejable no comprarlo todo e incluir cosas que no sean juguetes entre los regalos. Una prenda de vestir u otra cosa para que el niño vea que también hay que regalar cosas que sean útiles, no solo cosas para divertirse.

-¿Se regala en exceso? ¿Reciben los niños de hoy en día más regalos de lo aconsejable?

-Sí, hoy en día, todo el mundo regala, unos porque no ven al niño y entonces le regalan más cosas para compensar, otros porque son los padrinos y se creen con más derecho... Todos quieren tener el mayor impacto y ser el más querido por el niño, y esto lleva a que se regale en exceso.

-¿Cómo puede afectar a los niños esta sobrecarga de regalos?

-Pues hace que se aburran antes de todo y que a la hora de abrir los regalos en lugar de ponerse a jugar con uno, se pregunte a ver qué más hay por ahí. Lo aconsejable es que los padres reserven algunos juguetes, es decir, una vez entregados, que el niño primero juegue con aquellos que les han parecido más interesantes y el resto se le den poco a poco, porque si no, enseguida se aburrirá de todos.

-¿Cómo puede solucionarse esta tendencia?

-Coordinándose entre los familiares. Otro problema es que ahora muchos niños piden por Reyes y por Navidad, hay que coordinarse entre quienes van a regalar para que no haya un exceso de obsequios y sobre todo que la persona regale no su juguete sino uno pensando en el niño. Hay mucha gente que dice, como me apetecería haber tenido o tener un patinete, pues se lo regalo al niño. Hay que tener en cuenta que tanto fracaso es que el niño no le dé importancia a los regalos al tener muchos como que el adulto obsequie algo sin pensar en el niño.

-¿No se piensa en el niño a la hora de regalar?

-Hay quienes piensan más en su juguete que en el del niño. Es cierto que se ha mejorado y en los últimos años los padres o los familiares se preocupan más por lo que los niños necesitan o que el regalo se adapte a su edad. De hecho, ya no solo las jugueterías sino también los hipermercados cuentan con un asesor en el departamento de juguetes y muchos artículos ya ofrecen amplia información sobre la edad recomendada de uso, por ejemplo. Antes, por ejemplo, se le compraba la pistola de vaqueros al niño y nadie si cuestionaba si era lo más adecuado para un niño de 5 años.

-¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un juguete?

-En primer lugar, las características del niño, es decir, si es muy activo, si es introspectivo, etc. Que sea adaptado a su edad, o en el caso de los muy pequeños, a lo que se prevé que avance y pueda hacer a lo largo del año siguiente y por último, que sea un juguete con el que se pueda interaccionar, es decir, que pueda jugar con otros niños, como es el caso de un balón de fútbol.

-¿A qué edades se aconseja regalar la primera videoconsola o tableta?

-Hasta los 7 u 8 años el niño tiene que despertar el atractivo manual, jugar desplazándose, incluso fuera de casa. Es algo importante y que no se puede cortar al regalarle a un niño de 5 años una consola para que juegue quieto, sentado. A partir de los 8 años, cuando ya se ha generado esa idea de juego en movimiento o en el exterior, sí se pueden regalar cosas como una consola para jueguen en casa.

-¿Se mantienen los roles de juguetes de niño y de niña a la hora de regalar?

-Sí, es algo muy difícil de cambiar, porque depende de quienes regalan y tendrían que cambiar muchas cosas para conseguir que todos los regalos fuesen unisex.