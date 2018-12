"Pescadores de historias", no Museo do Mar de San Cibrao

No último programa de "Pescadores de historias" da Televisión de Galicia (TVG) diríxese ao porto de San Cibrao (Cervo, Lugo), onde conservan e transmiten a cultura do mar ao redor do Museo Provincial do Mar, cun pasado moi singular, xa que naceu como museo en 1969, a partir do traballo realizado polo mestre Francisco Rivera Casás e os seus alumnos da escola unitaria. Na década dos sesenta do século XX, o mestre dedicábase, como unha actividade didáctica, a coleccionar obxectos do mar, como cunchas ou utensilios de traballo. E isto foi a orixe do actual museo, que o programa lembrará con algúns daqueles nenos como era nese tempo.

Antes de indagar nas súas orixes os espectadores poderán coñecer, con Amelia Pernas, a actualidade do Museo Provincial do Mar, hoxe un dos máis destacados de Galicia sobre cultura mariñeira. Nunha das salas gárdanse a memoria da industria baleeira do porto de Morás, a da caza de baleas nas augas moi preto de San Cibrao e ósos deste animal mariño recuperado. Tamén falará con Moncho Rivas, un dos nenos da escola unitaria que logo traballaría para conseguir que aquela idea acabase sendo un museo.

A canle autonómica comenzará o proximo domingo, día 16, a emisión da terceira tempada de "Ribeiras de salitre", programa que fai o mesmo equipo que dirixe X. H. Rivadulla.