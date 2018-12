Muchas ocurrencias y un solo Peta

"Matar dos pájaros de un tiro", "coger el toro por los cuernos" y "conejillo de indias" son expresiones inaceptables para Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, o Gente por el Tratamiento Ético de los Animales), la organización animalista internacional cuyas campañas han atraído la atención mediática desde hace un par de décadas.

Fundada en 1980 por la británica Ingrid Newkirk y el estadounidense Alex Pacheco, esta entidad ha conseguido salir en los titulares de prensa gracias a sus performances efectistas y al apoyo de famosas actrices como Pamela Anderson y Penélope Cruz. La utilización de atractivas modelos sin ropa en sus campañas contra el uso de pieles en el sector de la moda provocó las críticas de ciertos sectores feministas, aunque quizá su acción más controvertida fue la publicación de un artículo que atribuía el autismo al consumo de alimentos lácteos.

La publicación data de 2008, pero fue el año pasado cuando se viralizó esta polémica campaña de Peta. Sostenía que un estudio científico había vinculado la caseína, una proteína de la leche de vaca, al autismo, y que niños con autismo habían mejorado al retirársele los alimentos lácteos. En ambos casos Peta confundió una simple asociación con causa y efecto. El artículo continúa a día de hoy en la página web oficial peta.org, pese al rechazo unánime de la comunidad médica.

Las ocurrencias de Peta son a menudo tan extravagantes que parecen parodias ideadas por los enemigos del movimiento animalista. En la última de ellas, Peta aduce que "las palabras importan" y aboga por "eliminar el especismo" de nuestras conversaciones diarias. Así, propone que en lugar de "matar dos pájaros de un tiro" digamos"alimentar dos pájaros con un bollo", por la similitud entre las palabras inglesas stone (piedra) y scone (bollo); y "coger la planta por las espinas" en vez de "coger el toro por los cuernos". Está por ver qué piensan los defensoras de las plantas sobre esto último. El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte -destacado amante de los animales- aportó en Twitter sus propias sugerencias irónicas, como "la curiosidad alteró levemente el pulso del gato", "fueron felices y tuvieron lombrices" y "liar los porros desde la barrera", poniendo en bandeja el juego de palabras con el "Peta" que da nombre a la polémica organización.