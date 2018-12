A mostra "Gatiños, ghatiñas, gatíos. Xeitos de falarmos galego" permanecerá instalada na Praza do Rei de Vigo ata o 16 de decembro para dar a coñecer a riqueza do galego a través do universo Bolechas. Polas mañás a visita é para os centros educativos da comarca, mentres que polas tardes abre para todo tipo de público. O horario de apertura é de 10.00 a 13.30 horas e de 16.00 a 20.00 h., de luns a venres; e de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 os sábados, domingos e festivos.