Las estrellas de los dioses

Como "Destino Starlight", las llamadas Islas de los Dioses no podían faltar con todo un capítulo en el libro que muestra espectaculares imágenes nocturnas de la Vía Láctea o las constelaciones de Orion o Sirio. La playa de Rodas, el Alto do Príncipe o el Faro da Porta son algunos de los lugares inmortalizados por las pacientes cámaras de Daniel Llamas y Daniel Lois, fotógrafos aficionados que han decido compartir con el público su pasión a través de "Galicia; un lugar mágico para contemplar las estrellas" (Editorial Ludica7). Recogidas a lo largo de los últimos años, las imágenes conforman un libro único en su categoría y sus autores cuentan además con el respaldo de un gran número de galardones, entre ellos el III Fine Art Photography 2017, Foto Nikon 2016 o Medlic Oceans Photo Contest en 2016. Las espectaculares imágenes que han captado de lugares como la playa de As Catedrais o Cabo Vilán no son fruto del azar sino de un largo y complejo trabajo que comienza con la selección del lugar y en el que intervienen factores como la posición de los astros, la meteorología o incluso las mareas. "Para hacer la fotografía de As Catedrais estuvimos cuatro años con tres intentos anuales hasta que la conseguimos", explica el coruñés Daniel Llamas, vinculado profesionalmente al mundo de la informática, al igual que su tocayo, Daniel Lois, de Narón. Una vez en el lugar, toman las imágenes, casi siempre panorámicas para luego componer una visión de 180 grados del cielo nocturno. "A veces con siete nos basta y otras hacemos más de treinta para conformar la imagen", apunta el fotógrafo. Ya en casa, el trabajo se completa con la edición y revelado de las fotografías. "Tratamos de expresar lo que sentimos en ese momento, sin montajes, procesando la imagen, enfocándola y contrastándola. No es fotografía documental, sino artística, y el objetivo es lograr el máximo preciosismo posible", manifiesta.