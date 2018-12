Sabela, a por una final de OT con acento gallego

Sabela está un paso más cerca de meterse en la final de Operación Triunfo. Anoche seguía avanzando hasta esta meta tras lograr el apoyo del público para permanecer una semana más en la academia frente a Marta, la última expulsada del concurso hasta el momento. Y Sabela lo lograba interpretando una salsa, "El cuarto de Tula", una elección que no estuvo exenta da polémica.



Con todo, la gallega no logró hacerse con uno de los pases directos a la final que fueron para Natalia y Famous. Deberá esperar al miércoles 12 de diciembre. Será entonces cuando el jurado y el público escojan a los otros tres concursantes que llegarán a la gala final del 19 de diciembre.





Si Sabela llega a la final, por segundo año consecutivo esta tendrá acento gallego. En la edición de 2017 se lo ponía Miriam Rodríguez , que quedó en tercera posición.Pero Sabela no necesita llegar a la final para reivindicar su galeguidade. La primera vez que tuvo que enfrentarse al veredicto del público lo hacía en gallego con "Benditas Feridas" de Rosa Cedrón. Pero no era la única vez que la de As Pontes cantaba en gallego dentro de la academia. Incluso se atrevió con Negra Sombra . Su morriña por h ablar en gallego de manera cotidiana, su buen hacer con la pandereta que dejó a la profesora de baile boquiabierta o su particular "Lost in traslation" ya forman parte de la historia de Operación Triunfo