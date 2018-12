Ledo: "Un libro axúdanos a medrar por dentro mentres imos devecendo por fóra"

Doce anos despois de publicar os "Aconteceres", Bieito Ledo amosa agora as súas "Cavilacións" (Ir Indo), un libro no que recolle lembrazas autobiográficas pero que non se limita a unhas memorias do autor senón ás memorias dun pobo, da súa aldea de Padroso polo miudo e do galego en xeral.

Na presentación da obra, onte nun ateigado Club FARO, o escritor e editor estivo acompañado por un bo número de amigos, a maioría sentados entre o público pero algúns xunto a el na mesa como o pintor Antón Pulido, autor do debuxo da portada; o escritor Manuel Bragado; o profesor Xesús Alonso Montero, que firma o prólogo; e o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Entre o público, entre outros moitos, o bispo Luis Quinteiro, o exalcalde Manoel Soto, o Valedor do Cidadán, Luis Espada, ou o concelleiro de Cultura, Cayetano Rodríguez.

O relato dos catro poñentes permitiu compoñer a esencia de "Cavilacións", unha obra que quere rendir homenaxe á aldea natal de Bieito Ledo, Padroso, non só coa literatura senón tamén a través das súas vendas, coas que se prevé constituir a Fundación Padroso coa que revitalizar esta aldea ourensá, situada preto de Allariz. "Quero poñela a andar para revitalizar o camiño mozárabe que pasa por diante da miña casa, o turismo cultural e o rural que está totalmente abandonado", explicou Ledo nunha das súas intervencións.

Como editor, o autor tivo onte que "desdoblarse" e exercer ao mesmo tempo como presentador dos convidados e protagonista do acto. "É milagroso que unha cousa tan pequena como é un libro axúdanos a medrar por dentro. Imos devecendo por fóra pero medrando por dentro, aprendendo constantemente", celebrou para logo afirmar que "nunca teño estado tan ben acompañado".

O primeiro en tomar a palabra tras Ledo foi Antón Pulido, amigo, "irmao" e compañeiro de estudos xa que ambos compartiron pupitres no seminario. O artista describiu a escena que pintou para a portada, cos carballos que enmarcan o camiño de Santiago que pasa pola aldea de Padroso, entre dúas fontes. "Dalí xurdiron unha gran cantidade dos aconteceres, e tamén os feitos que lle pasaron a Bieito, que tamén son padeceres e saberes, dixo para acto seguido apuntar que para ler as "Cavilacións", "non hai que estar no camiño, senón sentarnos nun rincón e comezar a camiñar por el".

"O libro engaiola dende o primeiro acontecer, léese nunha tarde. É fácil e conciso pero non por iso deixa de ser unha grande literatura", apuntou Pulido, que desexou e pronosticou que haberá máis libros sobre os "aconteceres que están por vir".

Tamén amosou o seu fondo "afecto" e "admiración" por Ledo o escritor Manuel Bragado, quen lembrou que foi este quen publicou o seu primeiro libro, infantil, "Dona Carmen". Ademais de agradecer o seu apoio como editor, fixo fincapé no traballo de Ledo no "proxecto común que era a fantasía do libro galego". Recordou tamén a fonda relación de Ledo coa modernización das editoriais e o seu compromiso con "dúas obras monumentais" como a Biblioteca Básica da Cultura Galega e a Enciclopedia Galega Universal. "É unha das persoas que máis profesionalizaron a edición en Galicia pero nunca perdeu a súa condición de activista", gabou. "Admiro a Bieito polos valores que lle da a cultura dos afectos", destacou Bragado, quen sobre "Cavilacións" dixo que trátase dunha "obra memorialística escrita cos fíos da súa vida e da vida familiar". "Non é un tratado de filosofía nin un libro de anécdotas divertidas aínda que ten moito humor retranqueiro. É a metáfora da vida, dunha cultura de labranza que se foi perdendo e os grandes heroes deste libro, os dous grandes protagonistas, son Francisco Ledo e Secundina Cabido, os seus pais naquel Padroso da súa infancia", dixo Bragado que apuntou que a obra tamén fala dos viaxes de Ledo e moito de Vigo, cidade na que leva 43 anos."É unha maravilla ler o galego da Limia dun xeito tan fluido e cunha forma de prosa cunha clarísima intencionalidade de agradar ao lector, como bo editor", chufou.

"Falar do meu libro é moi difícil pero os poñentes coincidiron en que teño unha matria que foi a miña primeira universidade, Padroso, e unha segunda que foi o seminario onde pasei outros doce anos", explicou Ledo, quen lembrou as súas andainas xunto a Pulido, a persecución do galego que padeceron durante eses tempos e o gran número de compañeiros que compartiron andainas con ambos en Ourense, moitos dos cales se deron cita onte no Auditorio municipal do Areal.