El Papa: "La homosexualidad está de moda, pero no tiene cabida en la Iglesia"

El papa Francisco asegura que "parece que la homosexualidad está de moda" en la sociedad actual y aseguró que le "preocupa" que haya religiosos o sacerdotes homosexuales porque este tipo de "afectos" no tienen "cabida" en el sacerdocio o la vida consagrada. De este modo lo asegura en el libro entrevista "La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy. Una conversación con Fernando Prado" (Publicaciones Claretianas), que salió a la venta esta semana. "La cuestión de la homosexualidad es una cuestión muy seria que hay que discernir adecuadamente desde el comienzo con los candidatos, si es el caso. Hemos de ser exigentes. En nuestras sociedades parece incluso que la homosexualidad está de moda y esa mentalidad, de alguna manera, también influye en la vida de la Iglesia", señala el Papa, al ser preguntado por los miembros de la Iglesia católica que son homosexuales.

Francisco pone el ejemplo de un obispo "algo escandalizado" que le contó que se había enterado de que en su diócesis, muy grande, había varios sacerdotes homosexuales. "Es una realidad que no podemos negar. En la vida consagrada tampoco han faltado casos", reconoce. Asimismo, se refiere al caso de un religioso que le contó que de visita canónica a una de las provincias de su congregación, se había quedado "sorprendido" porque había religiosos ya profesos que eran gays, aunque no le parecía "tan grave" porque era "tan solo expresión de un afecto".

Si bien, precisa que pensar esto es "un error". "No es solo expresión de un afecto. En la vida consagrada y en la vida sacerdotal, ese tipo de afectos no tienen cabida. Por eso, la Iglesia recomienda que las personas con esa tendencia arraigada no sean aceptadas al ministerio ni a la vida consagrada. El ministerio o la vida consagrada no es su lugar", apostilla.

Además, el Pontífice recomienda urgir a los curas, religiosos y religiosas homosexuales, a "vivir íntegramente el celibato".