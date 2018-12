Los medios logran "registros históricos" de audiencia gracias al periodismo de calidad

El presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), Javier Moll -presidente también del Prensa Ibérica, grupo editor de FARO DE VIGO-, clausuró ayer la conferencia anual de esta entidad con un mensaje de optimismo hacia el sector. "La gente aprecia la calidad de nuestros contenidos. Muestra de ello es que se están alcanzando registros históricos", señaló en referencia a los últimos datos del estudio "Claves de la Información". Según este análisis presentado ayer, la audiencia crecerá por tercer año consecutivo. En concreto, lo hará un 1,7% en 2018, alcanzando una cifra total de 17,5 millones de lectores diarios.

Bajo el lema "Contenidos de calidad, periodismo de verdad", esta edición de la conferencia anual de AMI contó con la presencia de destacados ponentes, como el periodista turco Can Dündar; la responsable de desarrollo de negocio de "Politico Europe", Gilhean Slater; el responsable de desarrollo editorial del periódico sueco "Dagens Nyheter", Martin Jönsson; la directora del proyecto "The Trust Project", Sally Lehrman, y el presidente de la comisión de libertad de prensa de ADEPA, Daniel Dessein.

Todos ellos abordaron temas como el estado de la libertad de prensa, el auge de las noticias falsas ("fake news") y los métodos para combatirlas, la importancia de los contenidos de calidad o la búsqueda de ingresos a través de las suscripciones. "El nivel de los conferenciantes ha hecho bueno el lema de la conferencia anual 2018. En AMI pensamos que juntos podemos aprender los unos y los otros, para estar más preparados para afrontar el futuro y llegar más lejos", sentenció Javier Moll.

Testimonio

La conferencia anual de AMI contó con la participación de Can Dündar, el periodista turco exiliado en Berlín tras ser encarcelado por la publicación de unas imágenes que evidenciaban una venta de armas de Turquía a Siria en 2014. Dündar relató todo lo vivido tras la publicación de su reportaje, incluido su intento de asesinato o la separación de su mujer, a la que calificó como un "rehén de Turquía" después de que las autoridades le impidieran salir. A pesar de todo, el periodista, ganador del "Golden Pen" de WAN-IFRA, insiste en que no cabe más que seguir luchando por el periodismo y la democracia, en la que sigue creyendo. "No es fácil ser periodista en ninguna parte del mundo, pero especialmente en Turquía. No podemos abandonar, hemos de seguir luchando para defender nuestras libertades", defendió ayer.

Uno de los grandes desafíos de los medios de información es el de recuperar la confianza perdida por parte de algunos lectores como consecuencia de las noticias falsas. Para combatirlas desde el ámbito de los medios nació "The Trust Project". Su directora, Sally Lehrman, detalló que el proyecto nace de una preocupación digital por ofrecer contenidos de calidad y verificados. "Empezamos a usar un algoritmo para detectar el periodismo de calidad. Nuestra misión es amplificar el compromiso por la transparencia para que el público pueda tomar las mejores decisiones, las informadas. El público intenta averiguar qué noticias son reales y cuáles son falsas. La idea es ser un faro para las plataformas y redes. Que sean capaces de encontrar noticias veraces y así llegar al público con garantía", aseveró Lehrman.