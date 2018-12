O Consello da Cultura Galega acolle unha xornada científica sobre a pertinencia do cambio de hora

A xornada "É racional o cambio estacional de hora?" celebrarase hoxe no Consello da Cultura Galega coordinada polo investigador Jorge Mira. Na cita, ademais do profesor de Física da Universidade de Santiago e membro do comité de expertos para o estudo da reforma da hora oficial española, participarán Rui Jorge Agostinho, director do Observatorio Astronómico de Lisboa e autor do informe que recomendou ao goberno portugués a posicionarse en contra da eliminación do cambio estacional, así como José María Martín Olalla, profesor da Área de Física da Universidade de Sevilla, experto no estudo de bases de datos de uso do tempo.