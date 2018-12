La semana de las polémicas

Empezamos criticando los programas en directo a través de las redes sociales y ahora estamos en el siguiente nivel. Ahora, tras cada emisión, vienen varios días de polémica, de réplicas y contrarréplicas en las que participan famosos, anónimos e incluso puede haber comunicados oficiales. La semana pasada, a las ya habituales polémicas en Operación Triunfo y Gran Hermano VIP se sumó la final de Masterchef Celebrity y no, Antonia Dell'Atte no tuvo nada que ver.

La última emisión del talent culinario en Televisión Española consiguió un gran dato de audiencia, pero también tuvo que hacer frente a las críticas desde el mismo momento en el que los jueces anunciaron que Ona Carbonell era la ganadora. La catalana se impuso a Paz Vega con menú "de tres estrellas Michelin". Toda una proeza, si no fuese porque, como ella misma reconoció, se había preparado en las cocinas de los hermanos Roca.

El nivel de destreza repentina no gustó a muchos de los espectadores (entre los que me incluyo), que no dudaron en quejarse en las redes. Para salir al paso, los jueces, la propia Ona e incluso otros concursantes explicaron que casi todos hacían lo mismo. No funcionó. Paz Vega se había ganado el cariño del público. Quizá fue más lista que Ona. Si copias, falla alguna para que no se note.

En Operación Triunfo están mucho más acostumbrados a esto. Roberto Leal está acostumbrado a lidiar casi con todo, pero la visita del novio de María, minutos antes de su expulsión, fue lo más surrealista que ha pasado últimamente en la televisión. Para resumir, la visita del pasado miércoles en el plató de TVE dejó claro que lo que más echaba de menos era el culo de su novia. Visiblemente nervioso, siguió balbuceando hasta que remató la jugada antes de despedirse asegurando que cuando su novia saliese lo primero que harían sería "follar". Así, bien de vergüenza ajena en prime time.

El lío que se montó después todavía dura hasta hoy. El debate sobre si sus palabras fueron machistas o no desataron una oleada de comentarios. Aún así, María defendió la actuación de su novio. Algunos famosos como Brays Efe (el actor de Paquita Salas) también salieron en su defensa, sin mucho éxito. Solo le queda esperar que pase rápido y rezar para que a nadie le dé por recuperar su polémica con la palabra "mariconez".

En el caso de Gran Hermano VIP hablar de polémicas es hablar del propio programa. Después de la guerra que Jorge Javier Vázquez tiene con los seguidores de Miriam y El Koala (los favoritos), ahora le toca a la competencia. El presentador aprovechó una de las conexiones con la casa para mandarle un mensaje a Rosa María Mateo, administradora de TVE, por despreciar públicamente este tipo de programas: "Le mando un beso a Rosa María, mío y de todos los que hacemos realities, también de Masterchef". Jorge Javier Vázquez, en su línea.