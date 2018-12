O Culturgal máis diverso

Visitantes que asistiron onte as actividades do Culturgal. // Rafa Vázquez

Un recinto feiral ateigado de xente foi a tónica da segunda xornada do Culturgal que se celebra en Pontevedra e polo que onte pasaron escritores da talla de Ledicia Costas, Yolanda Castaño, Pedro Feijoo, Manuel Rivas ou Luis García Montero. Foron milleiros (uns sete mil onte, segundo indican dende a organización) os que se achegaron ao Pazo da Cultura para disfrutar dunha xornada de reivindicación da diversidade, de visita de moitas escritoras e escritores e de protagonismo, tamén, para as visitas en familia, con espazos para os máis pequenos. A guinda veu da man do concerto de Carlos Núñez que tamén encheu o auditorio.

A actual edición do Culturgal fai unha aposta por ser unha feira máis integradora que atenda á diversidade de públicos, explican dende a organización, que cada ano traballa para "rachar máis barreiras entre a actividad cultural e os públicos". Así, da man da Secretaría Xera de Política Lingüística, celebrouse o Día Internacional das Persoas con Discapacidade nun espazo infantil ateigado que berrou a prol da diferenza e da integración. Tamén chegou a Culturgal onte a Familia Vázquez, xordomuda e xenial no seu traballo a favor da visibilización e dinamización das persoas xordomudas e da lingua de signos.

O día comezou con Ciencia á Feira, unha proposta do CSIC Galicia e Divulgacción, que trouxo a divulgadores científicos que convidan ao público a participar de distintos obradoiros e experimentos nos que as legumes foron as grandes protagonistas.

O público familiar foi, sen dúbida, protagonista da xornada que incluía no seu programa os novos espectáculos de Pablo Díaz e Charo Pita, así como o concerto cos premiados do festival musical infantil Quero Cantar. Tamén na carpa, pero xa para público adulto, escoitáronse varios concertos como o de Mielitza ou o que pechou a xornada: NAO presentando o seu disco "Ata que o lume se apague".

Pasaron tamén onte pola feria autores como Ledicia Costas, Yolanda Castaño, Pedro Feijoo, Manolo Rivas ou Luis García Montero. O poeta granadino e actual director do Instituto Cervantes, presentou a súa antoloxía en galego "O dono do derradeiro minuto" traducida por Isaac Xubín e publicada por Tulipa Editora.

Manuel Rivas, no último tramo da tarde encheu o espazo Foro cunha lectura da súa xa televisiva obra "Vivier sen permiso e outras historias de Oeste". Tamén no Foro presentouse o libro escrito pola xinecóloga Sabela Iglesias e editado por Catro Ventos titulado "Dúbidas reais de adolescentes sobre sexo".

Axenda de hoxe

O Culturgal finalizará hoxe pero antes hai toda unha axenda repleta de actividades para todos os públicos. Tras unha mesa redonda ás 11 horas sobre literatura infantil e perspectiva de xénero, ás 11.45 será o turno do conto infantil musicado "A fiestra máxica" e un cuarto de hora despois do libro-disco "A comuna del Barruzo".

Ás 12 horas haberá un obradoiro de arquitectura para nenos de 6 a 11 anos e tamén o concerto de Oviravai no Auditorio Pazo da Cultura (entradas a 5,5 euros). Ás 12.30 Kalandraka TV celebrará un obradoiro infantil de creación audiovisual e, entre outras actividades que se poden consultar na web do festival tamén haberá unha conversa-recital ás 13.30 horas entre Celso Fernández Sanmartín e Susana Aríns. Xa pola tarde terá lugar o concerto de Chuches Amil con "Monstros con ou sen consentimento" (16.30 horas), haberá unha conversa con Iolanda Zúñiga e Antón Lopo (17.00), representarase "Guendufe o anano" no Espazo Infantil Deleite (17.15) e será o turno para a maxia divertida do Mago Paco (18.00). Á mesma hora, no Pazo da Cultura, será o concerto de Xoán Curiel e a Banda do Verán, "A casa do terror" (entradas 5,5 euros). Tras unha apretada axenda, o último evento será ás 19.45 horas coa conversa entre Francisco Castro, autor de "Iridium", e Elisabeth Oliveira.