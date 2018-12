Los nuevos pasos contra la discriminación marcan la jornada

Los pasos dados esta semana por el Gobierno, con el pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH y la eliminación de la exclusión de los afectados para acceder a cualquier empleo público, marcaron ayer la conmemoración del Día Mundial del Sida.

Representantes del Ejecutivo, Ayuntamiento de Madrid, partidos políticos y de organizaciones civiles apoyaron con su presencia el acto convocado por la Coordinadora Estatal de VIH/sida Cesida, bajo el lema "El final del VIH es una cuestión de estigma: cero discriminación, PrEP ya" y celebrado en el consistorio madrileño.

Esta semana ha sido "histórica" en la lucha contra el estigma asociado al VIH, subrayó el presidente de Cesida, Ramón Espacio.

Al pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato, presentado el martes por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se unió el viernes el acuerdo del Gobierno de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes para el acceso a empleo público.

Ello permitirá a los afectados por VIH acceder a un puesto de trabajo en el Ejército, la Policía, la Guardia Civil o Instituciones Penitenciarias, algo que puede "parecer residual, pero que es una cuestión de calidad democrática y de derechos humanos", remarcó Espacio. "Un pequeño paso para algunos pero un paso de gigante para los diagnosticados", ha asegurado el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, quien consideró que esa exclusión era una discriminación que "un Gobierno progresista como este no podía permitir ni un día más".

A pesar de que "hay motivos para el optimismo", el presidente de Cesida advirtió de que "esto no ha acabado" y es necesario seguir celebrando actos como el de ayer para animar a las personas a que se hagan la prueba, ya que el 18 % de los españoles que tienen VIH aún no lo saben. Los no diagnosticados son la principal causa de que la transmisión del virus se siga produciendo, dijo Espacio, quien señaló que "la mejor manera parar" y reducir los 4.000 nuevos casos que se dan cada año es diagnosticar a todo el mundo y darles tratamiento.