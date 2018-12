Invitados de diciembre en el Club FARO

El Club FARO DE VIGO inicia mañana la programación de diciembre. Todas las conferencias-coloquio serán con entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

El coronel del Ejército de Tierra Pedro Baños abordará en una ponencia cómo la potencia militar, la capacidad económica, la diplomacia, los servicios de inteligencia y la comunicación estratégica, entre otros, se convierten en las herramientas de trabajo habituales de los grandes manipuladores geopolíticos. Será mañana, día 3 de diciembre (20.00 horas en el Auditorio Municipal do Areal, Vigo).

El historiador, museólogo y especialista en gestión cultural Antoni Nicolau y el arqueólogo de la Diputación de Pontevedra Rafael Rodríguez disertarán sobre "Galaicos. Un pobo entre dous mundos", como denominaban genéricamente los romanos a los pobladores del noroeste peninsular. Está programada para el martes, 4 de diciembre (19.30 horas en el Salón García, rúa do Alcalde Rei Daviña, 14 en Vilagarcía de Arousa).

"Cavilacións. Diálogo con Bieito Ledo" será el título de la charla del escritor y editor Bieito Ledo, director de Ir Indo Edicións, que será introducido por el expresidente de la RAG, Xesús Alonso Montero; el editor Manuel Bragado y el pintor Antón Pulido, el 5 de diciembre (20.00 horas en el Auditorio Municipal do Areal, Vigo).

Sobre lo que supuso para Galicia, así como para Vigo en particular, la dinamización turística del fenómeno Xacobeo -tras declararse hace 25 años como Patrimonio Mundial- hablará el conselleiro de Cultura e Turismo de la Xunta, Román Rodríguez, el 10 de diciembre (20.00 horas en el Auditorio Municipal do Areal, Vigo).

La iniciativa "Rendeiras Design Academy", un proyecto solidario que busca empoderar a artesanas de Cabo Verde a través de formación en moda, será el eje argumental de la ponencia de la diseñadora y empresaria María Moreira, el 11 de diciembre (20.00 horas, en la Sede de Turismo Rías Baixas, Palacete das Mendoza, en Pontevedra). Bajo la temática de "la fuerza de los personajes en el Thriller", el periodista Juan Gómez-Jurado intervendrá el día12 (20.00 horas en el Auditorio Municipal do Areal, Vigo). El ingeniero de camiños y consultor sobre movilidad Fernando Nebot y la fundadora y delegada en Galicia de "Stop Accidentes", Jeanne Picard, abordarán la "Recuperación do espazo público para as persoas", el día 13 (20.00 horas, en la Casa da Cultura de Tomiño).

Sobre la temática del libro "Oito olladas sobre a folga feminista do 8 de marzo", versará la charla y posterior debate el 14 de diciembre. El trabajo fue coordinado por Inma López Silva y sus protagonistas son la librera Mercedes Corbillón, la juez Paz Filgueira, la profesora Ana Fresco, la funcionaria Sarai González, la matrona Susana Igrexas, la escritora Inma López Silva, la estudiante Sandra Núñez y la periodista Susana Pereira. Será a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal do Areal, en Vigo.

El psicólogo clínico Antoni Bolinches será el encargado de glosar "El arte de enamorar: Iniciar y mantener relaciones de pareja estables es posible". La conferencia se celebrará el día 17 (20.00 horas en el Auditorio Municipal do Areal, Vigo). "Compostaxe. O futuro do lixo. O Plan Revitaliza" se titula la ponencia del consultor ambiental Joseba Sánchez, que intervendrá el 18 de diciembre (19.30 horas en el Centro Educativo EFA A Cancela de As Neves).

El filósofo, investigador y docente José Antonio Marina hablará de "genética cultural", lo que nos permitará comprender no solo nuestros orígenes y valores, nuestra inteligencia y sensibilidad, sino nuestra capacidad creativa y destructora. Se celebrará el 19 de diciembre (20.00 horas en el Auditorio del Centro Social Afundación, en la calle Policarpo Sanz, 24-26).

Y por último, la conferencia "Paixón polo balonmán", que pronunciará la medallista olímpica Begoña Fernández, junto al campeón europeo y entrenador Víctor García Borrás. Será el día 20 (19. 30 horas, en el hall del Concello de Lalín).