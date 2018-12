CLUB FARO | Pérez: "Hay que preocuparse por fomentar nuestra salud, aunque tengamos poca"

De forma paralela a su carrera televisiva, sus propias circunstancias personales hicieron que Patricia Pérez se convirtiese en una experta en nutrición, ámbito que se convirtió en su gran pasión. Autora del blog Yosikekomo y presentadora del programa en Fox "Yo sí que como", acaba de publicar su cuarto libro, "Yo sí que como 2", aunque ella confiesa que lo podría haber llamado "Yo sí que descanso" dado que precisamente el sueño es uno de los aspectos en los que hace hincapié para disfrutar de una vida más saludable. "Nos nutrimos mientras dormimos, es por la noche cuando la comida que tomamos durante el día se gestiona", apuntó.

"Pienso que lo más importante para cuidarse es estar atentos a cómo funciona nuestro cuerpo", subrayó la presentadora viguesa en Club FARO durante la charla titulada "Come, siente, disfruta: convierte a la comida en tu mejor aliado". En el auditorio municipal del Areal habló de su nuevo libro, escrito en primera persona y en el que recuerda que sus problemas de salud fueron los que le animaron a descubrir cómo comer mejor. Así, relató que fue "un mordisco a una galleta" el que le llevó a sufrir una anafilaxia por la que tuvo que ir al hospital y que la debilitó hasta el punto de tener que llevar encima dos viales de adrenalina. "Mi cuerpo sufrió un envenenamiento y a partir de ahí empecé a leer cómo podía empezar a cuidarme, surgió como una obligación pero se convirtió en mi pasión y en mi modo de vida", explicó. Estudió Naturopatía, Medicina Tradicional China, Nutrición, Alimentación Ortomolecular y Kinesiología, entre otras materias y abrió su propio centro, del que no quiso "hacer publicidad" y por ello ni siquiera mencionó el nombre.

Aunque reside en Madrid, aseguró que "en Vigo es donde más me gusta estar y siempre que vengo estoy feliz, es mi sitio favorito del mundo". En "casa", relató su "admiración por el cuerpo y su capacidad de regeneración" y se presentó a sí misma no como escritora - "eso es algo que me da mucho reparo"- sino como naturópata, experta en una terapia alternativa que se centra en estimular la capacidad curativa innata del organismo y facilitar un equilibrio para alcanzar un buen estado de salud. "Trabajamos en la salud de las personas. Si se tiene una enfermedad hay que ocuparse de ella, pero hay que preocuparse más por fomentar la salud, aunque tengamos poca. Con ello puede incluso que mejore la enfermedad", sostuvo.

Durante una charla en la que además de relatar con cercanía la anafilaxia que sufrió, Pérez también hizo referencia a otros problemas de salud que tuvo a partir de entonces como una alopecia o lupus, entre otras. Por ello, admitió que "no fue fácil" y que tardó dos años en regular su cuerpo, que falló porque, dijo, "me pasé de vueltas".

"A veces cuidarse no es tan fácil como parece, no solo es comer bien, también hay que dar importancia a cosas sutiles como los horarios, la gestión emocional, a asumir qué nos afecta y lo que no", indicó. La propuesta nutricional de Pérez pasa por comer tan sólo tres veces al día pero hacerlo de forma adecuada, respetando los horarios y desdeñando mezclar "carne con patatas o pan", vigilando además el consumo de azúcar, de grasas trans o de alimentos envasados. "Las grasas son buenas, las de las aceitunas, el aceite de oliva o los frutos secos", apuntó la experta, que además insistió en que cada persona debe conocer cómo funciona su propio organismo ya que "todos somos iguales pero todos somos únicos". "Cuando uno entiende cómo funciona su cuerpo es mucho más fácil cuidarse", insistió. En todo caso, recalcó que una buena alimentación no sirve de nada si no se realiza con calma. "La mejor verdura, fruta, pescado fresco o quinoa... el mejor plato del mundo no sirve si lo comemos de forma acelerada, viendo el móvil o en el metro mientras hacemos otras cosas", señaló para acto seguido explicar que "el cuerpo es bipolar:o come o trabaja, y tenemos que pararnos a comer, que es lo más importante que podemos hacer por nuestra vida". Por ello, abogó por dar tanta importancia a la alimentación como al momento de la propia comida en sí. Además de la prisa, también influye en el cuerpo la gestión de las emociones. "Todos llevamos una vida acelerada, pendientes de la agenda profesional pero lo que yo recomiendo es hacer una agenda personal, que el 'tengo que' no nos impida vivir el presente", aconsejó. En esa agenda propuso dedicar unos minutos a los masajes o la relajación. "La mente tiene algo maravilloso que es que no distingue lo real de la mentira. Yo me imagino cosas felices que me permiten cambiar la química del cuerpo, pensar en positivo influye, al igual que lo hacen los pensamientos negativos", recordó.