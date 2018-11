¿Por qué Sabela no volverá a cantar en gallego en OT?

Sabela no volverá a cantar en gallego en la gala de Operación Triunfo, al menos por el momento. La concursante de As Pontes resultaba una de las dos nominadas junto a Marta este miércoles, una situación que le permite escoger el tema que interpretará para defender su permanencia en el concurso.



Después de salvarse de su primera nominación cantando "Benditas Feridas", de atreverse a ponerle voz a "Negra Sombra" de Rosalía de Castro y de mostrar su morriña por hablar gallego, muchos de los seguidores de Sabela pedían a gritos una nueva interpretación en la lengua materna de la artista.



Y entraba en los planes de Sabela, que comentaba en el chat posterior a la gala 10 que quería volver a cantar en gallego, o sino una bossa nova o una salsa. Pero la respuesta de la directora de la academia, Noemí Galera, equilibro la balanza en contra del gallego: "En gallego ya has cantado".



Las voces críticas no se hicieron esperar en las redes sociales, reprochando que nadie cuestione el número de veces que se canta en inglés pero sí en español.





Sabela dice que quiere cantar una canción en gallego y le responden que "en gallego ya ha cantado". ¿Y en español cuántas veces ha cantado? #OT18Gala10 pic.twitter.com/lFjRAhjCSD — Rachel (@putoscoros) 29 de novembro de 2018

Sabela: A lo mejor canto en gallego.

Noemí: Ya has cantado en gallego.

Yo: Y QUEEEE??#OTChat — Isa, Cicatrices ?? (@isa4spain) 29 de novembro de 2018

Tocará esperar para ver si Sabela se salva y vuelve a llevar al primer time de la televisión pública una canción en gallego en una futura gala.