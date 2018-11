Down Vigo pone en marcha un programa de Autonomía Social para 66 asociados

Down Vigo ha puesto en marcha un nuevo proyecto para fomentar la vida activa de 66 de sus asociados con el doble objetivo de promover una mayor autonomía personal y prevenir el envejecimiento prematuro. El programa Autonomía Social, puesto en marcha recientemente y que se desarrollará durante todo un año, cuenta con el apoyo de la Obra Social "la Caixa", que aporta 12.000 euros, el grueso del presupuesto de la iniciativa que se complementa con fondos propios de Down Vigo y también colaboraciones procedentes de las federaciones Down Galicia y Down España. "Hay estudios que dicen claramente que una vida activa mejora y previene la aparición de los síntomas prematuros de envejecimiento y también mejora la autonomía personal", explicó Sergio Puga Amoedo, responsable de Integración Social de la entidad, un área en el que se incluyen tanto la participación social como los programas de autonomía y de vida independiente.

En concreto, la iniciativa trabaja en sesiones teóricas y prácticas dentro y fuera del aula cuyo eje fundamental son las salidas del fin de semana, tres al mes, y que consisten en acudir al centro comercial, al cine, a la bolera, a una discoteca o al estadio de Balaídos para presenciar un partido de fútbol. Se realiza en pequeños grupos y con el apoyo de un profesional o voluntario de Down Vigo con el objetivo de que los asociados participen de forma activa en la comunidad, de forma normalizada e integrada. Todos los participantes tienen más de veinte años y están divididos en diez grupos en función de su edad, madurez y afinidades. Antes de acudir a alguno de estos lugares preparan durante dos horsa semanales la salida en el aula como el comportamiento como peón o pasajero del transporte público, lasconvenciones sociales, comportamiento adecuado en los diferentes contextos, el manejo del euro, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. "Además de esta preparación dentro y fuera del aula también trabajamos con las familias para que ese estilo de vida activo no se limite a Down Vigo sino que se extienda a las 24 horas del día", subraya Puga Amoedo.

La otra parte del programa consiste en realizar pruebas psicométricas para evaluar los posibles síntomas de aparición prematura de envejecimiento. "De forma intuitiva ya creemos que la vida activa retrasará la aparición de esos síntomas pero ahora lo importante es que lo haremos de forma sistemática", recalcó el responsable de Down Vigo. El protocolo especial se activa para los mayores de 35 años, que se vigilan y valoran de forma más frecuente en el caso de que se observen indicios.