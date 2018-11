La cinta china "Largo viaje hacia la noche", mejor película del jurado joven de Cineuropa

La película 'Largo viaje hacia la noche', dirigida por el cineasta chino Bi Gan, se llevó el premio del jurado joven del festival Cineuropa, que concluyó ayer en Santiago. El galardón de mejor dirección fue para Claire Denis, por 'High life'. La mención especial se la llevó 'Die Körper der Astronauten', de Alisa Berger. El mejor guion recayó en Peter Strickland, que escribe y dirige 'In fabric'. El premio de derechos humanos fue para 'Last men in Aleppo', de Feras Fayyad. Alina Nasibullina fue elegida mejor actriz por 'Khrustal' y Félix Maritaud, mejor actor por 'Sauvage'.