Prensa Ibérica renueva en su 40 cumpleaños su compromiso con Galicia y su apuesta por la información más cercana

Prensa Ibérica celebra su 40 cumpleaños. El 6 de diciembre de 1978, el mismo día que las Cortes Generales promulgaban la Constitución, Javier Moll y su esposa Arantza Sarasola, adquirían Editorial Prensa Canaria, el germen de Prensa Ibérica. Hoy en Vigo, Javier Moll, el presidente del grupo reafirma "su apuesta por la información más cercana, que es la que más interesa a los ciudadanos", y renueva su "firme compromiso con Galicia", a través de sus dos cabeceras en la comunidad: FARO DE VIGO y LA OPINION DE A CORUÑA.



Personalidades del mundo de la política, la cultura, las finanzas, la empresa y la sociedad civil se han dado cita hoy por la tarde en la sede de Afundación en Vigo por la celebración del cuarenta aniversario del nacimiento de Prensa Ibérica, grupo de comunicación que suma 1.900 empleados, un millón y medio de lectores diarios y 34 millones mensuales en la web.





Feijóo elogia el "arraigo de Prensa Ibérica"

Caballero: "Hablar de FARO es hablar de Vigo"

Javier Moll presentó ante el auditorio a Prensa Ibérica como "a quien las cámaras enfocaban sentada en primera fila: "Un sueño que se ha hecho realidad gracias a nuestros empeño, al esfuerzo y la dedicación de profesionales extraordinarios, a la fidelidad de los lectores y al apoyo de los anunciantes".El presidente de Prensa Ibérica esbozó su filosofía al frente del grupo referente de la información regional y local en España, con 17 cabeceras, otros tantos diarios digitales, dos televisiones y una emisora de radio: "Hay quienes piensan que la labor de un editor consiste en defender determinados postulados políticos o ideológicos. Mi esposa y yo no entendemos así nuestra vocación de empresarios periodísticos.. Ayudamos, por tanto, a que "digan" aquellos que tienen "algo que decir".{C}Un recorrido por cuatro décadas de rigor informativo. // FDVFARO DE VIGO, el diario decano de la prensa española, se sumó a Prensa Ibérica hace 32 años, y sus páginas "constituyen, destacó Javier Moll, quien además aseveró que el periódico vigués a lo largo de sus 165 años de historia ha contado "con la firma de grandes figuras de las letras gallegas". Fue el caso de Emilia Pardo Bazán, Curros Enríquez, Álvaro Cunqueiro , que llegó a ser director de Faro, y Torrente Ballester, o dibujantes como Federico Ribas, Carlos Maside y hasta el mismísimo Castelao.El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fue el responsable de cerrar el acto. El político gallego destacó "el periodismo de proximidad y con arraigo de Prensa Ibérica" , y transmitió "el deseo de que siga adelante muchos años más", pues, según explicó, "la democracia precisa de sensores que avisen de las inquietudes que laten en la sociedad, y de aglutinantes de las ideas que coexisten en la gente".. Si no hace esto, estará respondiendo a otros intereses, pero no estará cumpliendo su misión", dijo Feijóo.El titular de la XuntaIncidió en la "simbiosis que existe entre la libertad política y la libertad de prensa", pues la una sin la otra no son posibles. "Por separado son libertades incompletas y siempre frágiles. Y juntas proporcionan a la sociedad una fortaleza que no tienen otros sistemas de convivencia", abundó el político gallego. Feijóo quiso advertir "contra los enemigos que amenazan la democracia representativa y el periodismo libre", y aseguró que las mismas fuerzas que censuran los fundamentos de los sistemas democráticos "intentan socavar la comunicación para suplirla con posverdades, insultos y rumores".{C}{C}Exposición en Príncipe de 40 años de Prensa Ibérica. // R.GrobasEl alcalde de Vigo, Abel Caballero, también intervino en la celebración. El regidor agradeció a Javier Moll y Arantza Sarasola por "la aventura empresarial y vital" que decidieron emprender cuando tenían 28 años de edad. Caballero aseveró que FARO DE VIGO se ha convertido en "imprescindible" para la primera ciudad de Galicia. "Hablar de Faro es hablar de Vigo y de los vigueses. Le queremos y le debemos tanto. Sin su compañía y sin su forma de vivir la ciudad, narrar la ciudad, entender su alma, Vigo sería otra ciudad", afirmó el también presidente de la FEMP.concluyó el regidor olívico.El director de FARO DE VIGO,, fue el encargado de presentar el suplemento especial que hoy se entrega con el diario para celebrar el cuadragésimo aniversario de Prensa Ibérica. También estará disponible en versión digital en la web. Pretende ser este especialpara aprender del pasado y tomar impulso para la Galicia que deberíamos construir", afirmó el director.Da Silva aprovechó la ocasión para agradecer al presidente, Javier Moll, y a la vicepresidenta, Arantza Sarasola, que "tantos periodistas" hayan podido "ejercer un periodismo libre y verdadero, con la firme y única exigencia del rigor, de la independencia y de la pluralidad que constituyen la esencia del oficio"."Para un periodista pocas cosas son comparables al valor de un editor siempre comprometido con la verdad. Un auténtico privilegio del que disfrutamos quienes ejercemos nuestra profesión en FARO", añadió.del 40 cumpleaños de Prensa Ibérica. "Son ellos quienes con su incomparable respaldo y demostración de fidelidad a lo largo de generaciones y generaciones, han hecho posible este proyecto", afirmó. Da Silva remarcó la "garantía de continuidad" que el grupo Prensa Ibérica tiene con Aitor Moll, el consejero delegado. "Nadie mejor que él ha sabido otear los nuevos horizontes y oportunidades que se abren en esta nueva era y anticipar la transformación de nuestros periódicos en medios multiplataforma, listos para dar respuesta a las nuevas formas de consumo digital con los mismos valores profesionales marca de la casa".El director de Faro tuvo palabras de recuerdo y elogio para sus antecesores en el cargo, Ceferino de Blas, Julio Puente, Pedro Pablo Alonso y para el director general, Isidoro Nicieza. El acto ha sido presentado por Gloria Rodríguez, directora de Comunicación de Afundación, y en él se proyectaron vídeos sobre Prensa Ibérica.