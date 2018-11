O Simposio María Victoria Moreno retrata o seu carácter pioneiro e a faceta poética

A pegada que deixou María Victoria Moreno na literatura para o público máis novo abriu o simposio que a Real Academia Galega lle dedica á protagonista do Día das Letras Galegas 2018. "Achegou en cada momento ao sistema literario infantil e xuvenil galego novidades que a levaron a ocupar un lugar de honra no mesmo", concluíu Blanca Ana Roig na conferencia inaugural. A investigadora salientou a preocupación que transmite pola igualdade, un aspecto no que afondou Mercedes Queixas, quen destacou dela "o carácter inaugurador e a voz auroral a respecto do tratamento literario do rol social da muller". Isabel Soto detívose nalgunhas claves do discurso literario da homenaxeada nunha xornada que rematou cun recital no que Xesús Rábade, Mercedes Queixas, Ana María Fernández, Xoán Babarro, Antonio García Teijeiro e o académico Darío Xohán Cabana, entoaron versos da autora, previamente analizados por Antonio García Teijeiro e Andrés Torres Queiruga.