"El periodismo no debe ser gratis; o cambiamos el modelo, o esto se extingue"

El futuro del periodismo y el rigor informativo fue uno de los temas de debate en el coloquio, con interesantes aportaciones del público. "Yo creo que el periodismo no debe ser gratis. Ahora mismo si usted entra en internet tiene en digital el mismo periódico que en papel. No se puede regalar nuestro trabajo. Si acostumbras a la gente a algo gratis, luego no puedes pedir que pague por ello", valoró Antonio Pampliega. "O cambias el modelo, o esto se extingue. Luego, ustedes estarán mucho más manipulados", alarmó el periodista. Ya en tono más irónico, el escritor aludió a la responsabilidad que tienen también los lectores. "La noticia más leída del día no puede ser que Shakira ha asegurado su trasero, como ha pasado", indicó. En otro orden de cosas, Antonio Pampliega reconoció que sí se replanteó la profesión tras el secuestro en Siria, pero agradeció -bromeando- que su secuestro valió para visibilizar su trabajo y, así, mejorar sus condiciones laborales obteniendo un contrato. Puso varias cabeceras de diarios españoles como ejemplo para reconocer lo que pagaban por una crónica desde Siria: "De 35 a 45 euros".

Otro de los aspectos que citó Pampliega tiene que ver con los numerosísimos afectados con estrés postraumático tras vivir la guerra, que están sin diagnosticar y sin medicamente ni tratamiento. "Son millones y en todo Afganistán hay un centro con 300 plazas. Además, piensan que están poseídos, así que a los más agresivos los encadenan entre ellos". Del mismo modo, Pampliega tendió un paralelismo entre la migración de afganos, sirios o pakistaníes a Europa y la (otra) emigración interior que se vive dentro de las diluídas fronteras de la Unión Europea.