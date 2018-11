Con 14 años de experiencia en la NASA, el ingeniero de origen gallego Fernando Abilleira (Madrid, 1977) es uno de los responsables de la misión InSight que ayer llegó al planeta rojo con el principal objetivo de analizar la geología de aquel planeta. Ingeniero en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de las instalaciones de la NASA en Pasadena-California, ejerce como subdirector de Operaciones de Vuelo de la misión InSight.



En la tarde de ayer, según el horario peninsular, la entrada en la delgada atmósfera marciana y el posterior aterrizaje supusieron un momento crítico en la brillante carrera de este ingeniero con familia en Sanxenxo.



El vehículo espacial, en los conocidos como "minutos del terror" de todo aterrizaje espacial, entraba en la atmósfera de Marte a unos 20.000 kilómetros por hora y, en solamente 6,5 minutos, tuvo que desacelerar a unos 8 kilómetros por hora de forma autónoma "para posarse de forma segura en la superficie", tal y como deseaba Abilleira en las horas previas al que finalmente resultaría un feliz amartizaje.



Cada etapa exitosa de esta milimétrica y arriesgada operación despertó una algarabía en el centro de control del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. "Fue intenso", resumió el director de la agencia espacial estadounidense Jim Bridenstine. "Es una experiencia única, increíble".





