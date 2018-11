El chef José Andrés, nominado al premio Nobel de la Paz

El chef asturiano José Andrés ha sido nominado para el premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria en Haití y Puerto Rico a través del proyecto "World Central Kitchen", que ofrece comida a los afectados por catástrofes naturales.



La candidatura del mierense la ha propuesto el congresista y candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2020, John Delaney: "Debido al trabajo del señor Andrés, millones de personas han sido alimentadas. Esta es la necesidad humana más básica y el Sr. Andrés ha demostrado ser de clase mundial en este campo humanitario esencial. Con un espíritu increíble y una mente innovadora, el Sr. Andrés está resolviendo uno de los problemas antiguos del mundo y le está proporcionando a los líderes mundiales una nueva hoja de ruta para brindar un alivio de desastres más efectivo en el futuro ". Con estas palabras el congresista pondera la labor del chef en el diario "The Washington Post".





My friend I don't know if it is true, but if it is, I'm humbled by it. I'm one more guy between thousands of people helping feed people in need, every day around the world, unrecognized... https://t.co/EmkLxU6HxT