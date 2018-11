Fran Rodríguez Márquez: "La actuación en Vigo es especial porque toco en casa, en un inicio de gira y con La Fura"

Tiene 25 años y se inició en la música siendo un niño, en la Unión Musical de Cabral, donde tomó contacto con la percusión. "Entré con seis años, entre otras cosas porque mi hermana tocaba el saxo en la Unión", explica Fran Rodríguez Márquez. Después, vino el Conservatorio Profesional de Música en Vigo y, finalmente, el grado superior, que cursó en Madrid, ciudad en la que vive desde hace cinco años. "Si me dedico a la música es gracias al apoyo de mi familia y al profesorado gallego, que fue el que me marcó", reconoce el percusionista.

Desde hace un mes, Rodríguez forma parte del elenco artístico del espectáculo "Carmina Burana", con el que regresará a Vigo el próximo fin de semana. Para él, una cita doblemente singular. "Es una actuación especial, primero porque Vigo es mi ciudad y porque será donde comience la gira del espectáculo y segundo, porque toco con La Fura", asegura.

Los músicos permanecen al otro lado de una tela, aunque esto no significa que no sepan lo que está sucediendo al otro lado del escenario. "Nos llega todo a través de los aplausos y de las exclamaciones del público", afirma.

Reconoce que cuando comenzó a hacer percusión, la música no era una opción profesional, aunque finalmente ha terminado siéndolo. "Tocar era algo que me gustaba, pero no me había planteado dedicarme a ello de forma profesional hasta unos amigos y yo montamos una banda, Ke-Percussion. Tendríamos 15 o 16 años y estuvimos con el grupo, tocando en distintos sitios de Galicia unos cinco años. Fue cuando descubrí la gestión cultural y me di cuenta de que esto era lo mío, así que decidí hacer el grado superior en Madrid", recuerda.

El músico vigués forma parte también de Toom Pak Percussion, grupo que hace percusión con objetos reciclados, en el que lleva ya varios años. De momento, y mientras dure la gira de "Carmina Burana", Rodríguez compaginará ambos. "Mi idea es continuar tocando, donde surja", afirma.

En cuanto a "Carmina Burana", asegura que para un percusionista es un espectáculo muy potente. "El montaje, además, tiene toda la esencia de La Fura, y esto ya es una garantía", afirma.