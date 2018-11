"Educamos para competir y esto es un gran problema"

Tomás Navarro, que fue presentado por la psicóloga y psicopedagoga María Ferreiro, directora del Instituto de Tratamiento de la Conducta de Vigo, también se refirió a la educación. En su opinión, el modelo educativo desarrollado desde la revolución industria fomenta la competitividad, algo que entra en conflicto directo con la motivación de afiliación. "Tenemos un gran problema educativo y es que estamos educando para la competitividad. Nos están preparando para que no nos preocupe lo que le pase al otro. Cuando tengo que competir, otro tiene que perder y no me importará que pierda", explicó el psicólogo, que aseguró que es necesario que volvamos a conectar con la motivación de afiliación que es, recordó, la responsable de conductas como la cooperativa y la empatía.

El psicólogo también se refirió al ritmo que nos imponemos y aseguró que es preciso "ignorar selectivamente". "No podemos atender a todo; para preservar nuestra energía, que es limitada, tenemos que ignorar alguna batalla", sentenció. Y una vez descartado lo ignorado, hay que disfrutar de lo que queda. "Hay que incorporar ocasiones para gozar en el día a día, no dejarlo para el fin de semana o para las vacaciones", dijo.

Tampoco hay que obstinarse en algo, sino tener "una determinación inteligente". Otro principio es el que Navarro denomina humildad y directa presencia. "Federer es el mejor tenista y te lo cruzas por la calle y no te das cuenta de que es él y luego hay uno que ha ganado un trofeo y cree que ya lo mira todo el mundo, Yo soy psicólogo y sé que puedo escribir un libro de psicología, pero no uno de economía y no importa, porque hay muchos buenos economistas que sí pueden hacerlo", dijo.