Noemí Galera se confiesa: "No estoy disfrutando de esta edición de 'OT' 2018"

Operación Triunfo (OT) 2018 se ha visto envuelto en muchas polémicas, desde las canciones hasta los invitados, pasando por algunos escándalos que tocaron a los profesores. Una de las que ha sentido más esa controversia es Noemí Galera, que se sinceró en "Lo siguiente", de TVE, sobre los problemas de esta edición. "Está siendo especialmente intensa y agotadora. Me da rabia porque queda menos de un mes y me da la sensación de que no estoy disfrutando del programa, que ya sabéis que me tiene enamorada. Perdemos un poco el foco de lo que importa, que son los concursantes", comentó.

Raquel Sánchez Silva, presentadora del espacio, le preguntó a Noemí Galera sobre la bronca que les echó a los concursantes por la actitud que mostraban y la reacción de los mismos en la gala siguiente. "Son muy trabajadores. Además, las canciones de la semana les fueron mejor. No todo cae en mi bronca. Fue la mejor gala de la edición", comentó la directora de la Academia.

Galera está contenta de que a partir de la décima gala no vaya a haber favorito porque quiere ver "realmente, cuando la gente pueda votar a todos, quiénes son los más apoyados". "Es una manera de no protegerlos tanto", señaló. Galera añadió que los profesores también se frustran cuando alguien que no ha cantado bien sale favorito y su nominación se la come otro, algo que los fans critican mucho. Admite que está "despistada" con los favoritos de este año por lo repartido que ha estado.