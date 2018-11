Emilio Aragón se embarca en un viaje "emocional e intenso" al corazón del circo

Tras 37 años "sin pisar una carpa", Emilio Aragón emprende un "viaje emocional" que le ha llevado al corazón del circo, "Circlassica", un espectáculo creado y dirigido por él en el que se ha vuelto a encontrar con ese niño que creció rodeado de payasos, acróbatas o trapecistas. A sus 59 años, y mientras espera la llegada de su tercer nieto, este cómico, actor, empresario, productor y cantante se pone hoy al frente de más de 30 artistas para recordarle al mundo que hace 250 años se creó el mayor espectáculo del mundo, pero también para homenajear a sus bisabuelos: El Gran Pepino y Virginia Foureaux, los fundadores de la dinastía Aragón.

"Desde que soy abuelo en lo emocional estoy cada vez más sensible, y el hecho de saber que iba a recordar a mi padre todos los días durante los ensayos ha sido un viaje emocional intenso: era el miedo que yo tenía, y así ha sido. Es una manera de reencontrarte con tu niño, y esto no es un tópico", confiesa.

Así, hasta el 6 de enero en la carpa de Ifema (Feria de Madrid), Nim y Margot, los personajes que encarnan a sus dos antepasados, serán el hilo conductor de esta nueva propuesta que vendió 100.000 entradas antes de su estreno. Una cifra que le dejó "boquiabierto": "La buena noticia es que hay un publico que está deseando ver las nuevas formas de hacer circo y que hay gente joven que se ha animado a darle una vuelta de tuerca al espectáculo".

Se refiere Aragón (La Habana, Cuba, 1959) a Manu, María y Rafa, los tres hermanos que hay detrás de Productores de Sonrisas, la productora del espectáculo, y cuya "pasión" y "ganas de hacer cosas nuevas" fueron los culpables de que se embarcara en esta aventura. Con una escenografía inspirada en las antiguas carpas circenses, y con una orquesta de nueve músicos que tocarán en directo, "Circlassica", según describe Aragón, es una "pequeña ONU" con artistas llegados desde Bielorrusia, Brasil, Italia, Alemania o Moscú.

Distintas nacionalidades, donde hay malabaristas, equilibristas, acróbatas o payasos del más alto nivel unidos por un motivo: "Hacer una cosa bonita". Por eso, Aragón no se ha visto en la "necesidad" de vestirse con la chaqueta de maestro de ceremonias y saltar a la pista. "Los artistas han sido mi cordón umbilical con el escenario (...) cuando me preguntan si me gustaría volver a ponerme delante de las cámaras o delante de un escenario yo digo que a lo mejor", afirma, al tiempo que asegura que ya está preparando el guión de su próxima película, donde, a lo mejor, hace un "cameo".

Aragón reconoce también que el circo necesita más "apoyo institucional" . "En estos últimos 35 años he estado más centrado en televisión y cine y tengo amigos que se dedican a esto y por lo que escucho necesitan más apoyo institucional dado que son espectáculos ambulantes tan grandes que necesitan llegar a cada ciudad y tener infraestructura cómoda para ellos y para el público. Hay otros países donde esto está normalizado como Alemania o Francia, pero aquí siempre hace falta más apoyo de las instituciones".