Augusto Zamora: "Estados Unidos está considerando una guerra nuclear limitada en Europa"

Profesor de Derecho Internacional Público y exembajador de Nicaragua en España, Augusto Zamora augura en su libro Réquiem polifónico por Occidente una inevitable conflagración entre EE UU de un lado y Rusia y China del otro, con una inoperante Europa en medio como campo de batalla. Asegura que lo que Europa debe hacer es romper lazos con EE UU y acercarse a la Rusia de Putin, a la que pinta como invencible, víctima de una engañosa propaganda.

-¿Por qué tan fúnebre?

-Porque hay un rediseño del mundo protagonizado por EE UU, China y Rusia en el que Europa no cuenta en absoluto. Es una región desaparecida. Hay una guerra en el horizonte, no lo digo yo, lo dicen sus protagonistas. Una guerra que tendrá dos escenarios, uno el sur del Pacífico, del que se encargaría Estados Unidos, y el otro Europa, en el que la OTAN actuaría como flanco atlántico. Todo en medio de una enorme carrera armamentística, la mayor desde los años duros de la guerra fría, con armas de un poder destructivo inimaginable. Esta situación no se debate en Europa, a pesar de que sería uno de los escenarios y el más afectado si estallase el conflicto.

-¿Tanto es el peligro?

-Hace unos días salió a la luz un documento elaborado por una comisión bipartidista norteamericana sobre el escenario que viene. Es la posición oficial del establishment estadounidense, donde se habla abiertamente de Europa como escenario de una guerra nuclear. Esto, que debería ser portada en los medios de comunicación, ha pasado desapercibido.

-¿Qué debe hacer Europa con Rusia?

-Es al revés, la cuestión es qué hacer con EE UU.

-¿Debe acercarse a Rusia, tratar de ser un buen vecino?

-Lo que no debe hacer es ir a la guerra con Rusia, eso sería el suicidio de Europa, tomando el hecho simple de que Rusia tiene siete mil ojivas nucleares y bastaría el diez por ciento de ellas para que Europa pasara a la historia. La posición de Europa ante Rusia ha llevado a este país a una alianza de hierro con China. No sólo son Rusia y China, sino todos los países de su órbita, que suponen una fuerza invencible, de recursos ilimitados. Frente a ellos, Europa no tiene nada que hacer.

-¿Pero Europa no es cada vez más neutral?

-Europa debería ser autónoma, definir sus intereses propios, no en función de lo que diga EE UU, y a partir de ahí podría construir un marco de relaciones con Rusia, China y también Irán, que es otro país que está en esta espiral de guerra, pero eso requiere decisiones de tal envergadura que sería pecar de optimista pensar que se puede producir en el medio plazo. Yo más bien veo a Europa sin perspectivas y sin una determinación clara de lo que debe hacer.

-¿Salir de la OTAN?

-Europa tiene que decidir. O sobrevive Europa o sobrevive la OTAN.

-¿De verdad está Trump preparando una guerra?

-"En el Pacífico Occidental disuadir la agresión china requiere una posición de defensa en profundidad, respaldada por inversiones en capacidades militares que van desde la guerra submarina hasta un puente aéreo estratégico. En Europa, tratar con una Rusia revanchista implicará reconstruir la capacidad de la fuerza convencional de la OTAN y la capacidad de la fuerza occidental en el flanco báltico, mientras se prepara (la OTAN) para disuadir y, si es necesario, derrotar el uso de armas nucleares no estratégicas". Es parte del documento bipartidista que comentaba antes. EE UU está considerando incluso una guerra nuclear limitada en Europa.

-Pero eso es un suicidio.

-Lo dice EE UU en el documento "Providing for the common defense", que establece la estrategia para enfrentar una guerra con Rusia y con China. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Por eso me asombra que aquí estén de espaldas y no lo quieran ver.

-¿Todo esto no se arreglaría con una actitud menos imperialista de Rusia y China?

-Yo no veo esa actitud imperialista. Rusia no ha avanzado territorialmente, salvo en el caso de Ucrania, que se explica por el capricho de Kruschev de pasar el territorio ruso de Crimea y el Donbass a la república socialista soviética de Ucrania, pensando que la Unión Soviética sería inmortal. Rusia no ha hecho ningún movimiento peligroso. China menos aún. Es la OTAN la que ha avanzado sobre la frontera de Rusia de manera incesante y es EE UU el que viene hablando de un conflicto en el Mar de la China Meridional, que está a 12.000 kilómetros de EE UU. Quiere mantener una hegemonía mundial que no puede mantener solo. Por eso necesita a la OTAN como el flanco occidental.

-De Corea del Norte dice que es el Israel de Extremo Oriente.

-Sí, si no fuese por Corea del Norte, China y Rusia tendrían que tener allí un millón de hombres para enfrentar el despliegue que tiene EE UU en Corea del Sur. Del mismo modo que en Oriente Próximo si no existiese Israel la OTAN tendría que tener 200.000 o 300.000 soldados para evitar que el Oriente Próximo estallara.

-Es lo de Cataluña "un sainete de barrio".

-En realidad, todos estos movimientos nacionalistas son un salto atrás escandaloso y demuestran una pérdida de perspectiva. Si uno compara la cuestión catalana con los grandes movimientos que hay en el mundo, la ruta de la seda, la ruta del ártico, los movimientos militares en marcha, la estrategia de conflicto mundial en perspectiva, es efectivamente un pleito de barrio.

-Este multipolarismo del mundo actual recuerda al que llevó a la Gran Guerra.

-Vivimos un momento similar a la Paz Armada, de 1870 a 1914, en el que las grandes potencias europeas se fueron armando y todos estaban felices esperando la guerra inevitable, tomando fotos a los buques y a los grandes obuses, y aplaudían la carrera militar al suicidio. Y cuando finalmente estalló el conflicto iban los ejércitos marchando felices pensando que iba a ser un desfile. Después pasó lo que pasó. Ahora hay un proceso de rearme espeluznante, pero con armas de una dimensión pavorosa. Se ha abandonado por parte de Estados Unidos la teoría de la destrucción mutua asegurada, se están desarrollando armas atómicas de menor dimensión. Este tipo de armas en vez de alejar el peligro de guerra lo aproximan.