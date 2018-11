A Real Filharmonía publica un disco con obras inéditas de José Arriola

A Real Filharmonía de Galicia e o Consello da Cultura Galega presentaron onte o disco "José Arriola. Orchestral Music", con obras inéditas do compositor galego. O dobre álbum sae á luz da man do selo discográfico Brilliant Classics, logo dun proxecto de colaboración entre o Consorcio de Santiago e o Consello da Cultura que arrincou en 2010 coa edición das obras completas do autor.

O betanceiro José Arriola (1895-1954) foi o compositor galego máis internacional do seu tempo e un dos máis relevantes do panorama español. Coñecido como o "Mozart galego" pola súa precocidade (con 3 anos xa compoñía), foi discípulo de Richard Strauss en Leipzig e tocou en escenarios como a Ópera de Berlín ou o Carnegie Hall de Nova Iork.

A Real Filharmonía gravou este disco baixo a batuta de Maximino Zumalava. O traballo recolle unha selección de partituras orquestrais rescatadas de Arriola, de quen se perdeu a meirande parte da súa obra ao ser bombardeada a súa casa en Berlín na II Guerra Mundial.