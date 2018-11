Austria prohíbe el uso del velo en la escuela primaria

El Parlamento de Austria adoptó ayer una polémica prohibición del uso del velo o pañuelo islámico en las escuelas de enseñanza primaria, que afecta a las niñas de entre 6 y 10 años. Aprobada por mayoría simple con los votos del Partido Popular y del ultranacionalista FPÖ, que integran la coalición de Gobierno, la nueva legislación contempla penas de hasta 440 euros de multa para los padres de los menores que no la cumplan. El Gobierno defendió este paso como una "medida contra el adoctrinamiento religioso y la estigmatización". No obstante, varios expertos han advertido de que la normativa podría vulnerar principios de la Constitución, como el de la libertad de fe, la no discriminación y la disposición de que las condiciones jurídicas del funcionamiento escolar requieren de dos tercios de los votos para su adopción, una mayoría que no se alcanzó por lo que la decisión es impugnable.