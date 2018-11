Las artes escénicas del Camino del Norte crean su propia ruta con cien compañías

Las asociaciones profesionales Escena Galega -que engloba a 33 compañías y empresas productoras de artes escénicas de Galicia-, la asturiana escenAsturias, la cántabra Acepae y la vasca Ezkena promueven el itinerario "Camino Escena Norte", una iniciativa que pretende la dinamización cultural, social y económica de la histórica ruta del Camino de Santiago del Norte y que cuenta con el respaldo de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA). "La federación celebra que en su seno se haya gestado un proyecto como este, que vincula a varias asociaciones de artes escénicas y que recoge mucho de lo que promovemos desde Faeteda: cooperación, trabajo en equipo y vinculación territorial", afirma Jesús Cimarro, presidente de la federación.

"Camino Escena Norte", que se presentó en la pasada edición de la feria Mercado de las Artes Escénicas de Valladolid, suma casi un centenar de compañías y quiere ser una realidad a partir de septiembre de 2019. La iniciativa pretende contribuir a que la producción escénica gallega, asturiana, cántabra y vasca recorra las cuatro regiones en un itinerario que se concentraría durante un mes y que implicaría a ocho compañías de teatro, títeres, danza y nuevo circo -dos por cada comunidad-, que representarían otros tantos espectáculos en una programación de 32 funciones -cuatro por grupo-. Según sus promotores, las compañías actuarían siempre en las comunidades vecinas y nunca en la propia. De esta forma, se le posibilitaría al público el conocer y tener acceso a creaciones escénicas de otras zonas, enriqueciendo al mismo tiempo la oferta cultural de la ruta del Camino de Santiago del Norte que une desde hace siglos estas cuatro comunidades autónomas.

"Este es un proyecto importante e ilusionante que impulsa el intercambio humano y cultural entre cuatro territorios", afirmó Belén Pichel, presidenta de Escena Galega, Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas, organización de referencia para el sector profesional de las artes escénicas en Galicia, creada en marzo de 2002 por iniciativa de 16 compañías de teatro y que actualmente está formada por 33 compañías y empresas productoras de la comunidad. Entre las compañías que integran Escena Galega se encuentran Chévere Teatro, Teatro de Ningures, Talía Teatro, Ibuprofeno Teatro, ilMaquinario, Sarabela Teatro, Inversa Teatro, Tanxarina Títeres, Pisando Ovos, Teatro do Morcego, Teatro do Noroeste, Teatro do Andamio y Contraproduccións. Entre todas, suman un importante número de premios, dentro y fuera de la comunidad, incluido un Premio Nacional de Teatro, que obtuvo Chévere Teatro en 2014.