Lío embarazoso para Leticia Dolera

Muchos le tenían ganas a Leticia Dolera, que en Twitter se ha prodigado con comentarios tendentes al feminismo radical. No extraña que ayer la polémica ocupase el tema de conversación número uno en la red social del pajarito. No pocos vieron en el comunicado de la actriz Aina Clotet, que dio su versión de los hechos cuando la polémica ya se había iniciado, una demostración más de la no conveniencia de escupir al cielo. Además, se da la circunstancia de que la actriz catalana, hermana del actor Marc Clotet, dirigió y protagonizó hace dos años un cortometraje sobre las relaciones de pareja y cómo afrontar la maternidad. Y en él aparecía visiblemente embarazada. Por ello puede afirmar que el embarazo y el trabajo interpretativo son compatibles... Sobre todo si es la futura madre la que lleva las riendas del proyecto artístico.

En verano de 2016 Aina Clotet presentó en el Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu su obra "Tiger", un corto sobre una pareja en crisis, en el que participó también su pareja, el actor Marcel Borràs. "Tenía ganas de narrar una historia sobre el miedo ante uno de los cambios más importantes en la vida, dar a luz -contó entonces la actriz al periodista de FARO César Collarte. -Ese miedo irracional en el que la pareja sufre las consecuencias y debes salir de tu punto de vista para ver la vida con las gafas del otro. Y que mi pareja sea actor hizo todo más sencillo".

En la entrevista con FARO explicó que al quedarse encinta supo que se limitaban sus expectativas de trabajo: "Me apetecía tener mi primera aventura en la dirección -precisó-, y al quedarme embarazada y no coger proyectos como actriz era el momento".

Sobre la experiencia de rodar embarazada, Aina Clotet aseguró a FARO que "fue un rodaje genial y en parte gracias al embarazo. Hubo algún tipo de conexión que me hizo vivir el momento, distrutarlo sin preocupaciones. Me rodeé de mi familia y de mi familia cinematográfica y tuve esa sensación de camaradería, de apoyo. Mis padres, que son médicos [su padre, Bonaventura Clotet, es una eminencia en la investigación sobre el sida] me decían que estaba un poco loca, pero me salió la energía de dentro".

La buena experiencia de "Tiger" contrasta con la de la serie para Movistar+ en la que Aina Clotet trabajaba a las órdenes de Leticia Dolera. Según asegura en su comunicado, su personaje, que ya era madre de dos niñas, "no necesitaba tener un vientre completamente plano", y propuso adaptar el vestuario y usar dobles de desnudo puntuales para que no se notase su incipiente "tripita". Sin embargo, y siempre según el relato de la actriz, dos días después de comunicar la noticia de su embarazo, la directora le informó telefónicamente de que no creía que pudieran contar ella porque había "un problema con la póliza del seguro, que establece un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo", y que además veían "complicado" cambiar el plan de rodaje.

Esta versión contrasta con la aportada horas después por Manuel Burque, coguionista de la serie, que afirma que la mujer interpretada por Aina Clotet "es un personaje cuyo motor principal es no querer estar embarazada". "La primera escena del personaje de Cris presenta a una mujer que va a la farmacia a comprar píldoras anticonceptivas angustiada porque el día anterior no pudo tomársela. La farmacéutica le recomienda seguir con la toma normal. Ella se toma dos ese díapara asegurarse de que no se queda embarazada bajo ningún concepto", sostiene Burque.

Desde luego, "Déjate llevar" ya ha generado debate entre los seriéfilos mucho antes de su emisión.