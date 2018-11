Guía Michelin 2019 | La chef gallega Lucía Freitas logra su primera estrella Michelin

Hasta 25 nuevas estrellas Michelin se han otorgado en la gala de presentación de La Guía España y Portugal 2019, pero solo una ha recaído en Galicia. La chef santiaguesa Lucía Freitas, chef de A Tafona Casa de Xantar de Compostela, ha logrado su primera distinción en la prestigiosa guía gastronómica.



En total, España se ha llevado 22 insignias. Por comunidades autónomas, Madrid lidera el ranking con cinco chefs, seguida de País Vasco con cuatro, Cataluña y Valencia con tres, Andalucía con dos; y Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Aragón con una.





Novedad 1 #EstrellasMichelin #GuiaMichelin2019 al restaurante @XantarTafona. Cocina con fondo y alma de la chef @luciafreitas82. Mimo y respeto al producto en pleno centro de Santiago de Compostela. #michelinstar19 — La guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) 21 de noviembre de 2018

La. En la pasada edición fueron once los restaurantes gallegos premiados : Casa Marcelo (Santiago), Nova (Ourense),Yayo Daporta (Cambados, Pontevedra), A Estación (Cambre, A Coruña), Alborada (A Coruña), As Garzas (Malpica de Bergantiños, A Coruña), Retiro da Costiña (Santa Comba, A Coruña), Árbore da Veira (A Coruña), Casa Solla (Poio, Pontevedra), Pepe Vieira Camiño da Serpe (Raxo, Pontevedra), Maruja Limón (Vigo) y Culler de Pau (O Grove, Pontevedra). Sin embargo, el pasado octubre cerraba sus puertas Alborada, dejando a nuestra comunidad con una decena de chefs michelin. El reconocimiento al trabajo de esta cocinera integrante del Grupo Nove devuelve su "status" a nuestra comunidad, que por otra parteEspaña suma un nuevo tres estrellas Michelin, y son once, con Dani García Restaurante (Marbella, Málaga). A pesar del nuevo "triestrellado", nuestro país se mantiene en los once en esta categoría -ninguno en Portugal- por el cierre el pasado octubre de Sant Pau, de Carme Ruscalleda en la provincia de Barcelona.El marbellí Dani García, con más de 20 años en la profesión, se convierte en el primer "triestrellado" de Málaga y en el segundo de Andalucía -el año pasado la consiguió Aponiente (Cádiz)- gracias a una cocina contemporánea que bebe de la tradición andaluza.Los nuevos "biestrellados" son, de los mediáticos gemelos Sergio y Javier, que conservan así la calificación lograda en el ya cerrado Dos Cielos;en Urdaitz (Navarra);(Lisboa), por lo que esta categoría asciende a 31 restaurantes.De los hermanos Sergio y Javier Torres destacan los inspectores que han integrado los fogones en la experiencia culinaria del comensal al convertir su restaurante en "una gran cocina abierta con mesas", y de David Yárnoz, que "a base de talento y personalidad desarrolla una cocina creativa que exalta los productos de proximidad de Navarra" en Molino de Urdániz.Sobre el "original" restaurante Ricard Camarena de Valencia, que se mudó al Bombas Gens Centre d'Art, alaban una cocina con predominio vegetal gracias al trabajo que desarrolla con agricultores de su entorno.En Portugal, Henrique Sá Pessoa, de Alma, ubicado en el lisboeta barrio de Chiado, les ha "cautivado" con una propuesta "muy técnica, divertida y repleta de matices", con bocados que les han llevado a "viajar en el tiempo y en el espacio" porque se arraigan en la tradición e incorporan sabores de otras latitudes.