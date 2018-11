U2, un sueño recurrente, ¿para 2021?

El de 2021 será el primer Xacobeo en 11 años, y la espera bien merece un cartel artístico de nivel mundial. Así lo han reiterado en varias ocasiones los responsables de Cultura de la Xunta de Galicia, que no quieren apostar a una sola carta. Al anhelo de Coldplay para O Son do Camiño en 2019 se suma el de U2, banda con la que se han establecido contactos. Según ha podido saber FARO de fuentes solventes, un alto cargo de la Xunta acudió el pasado mes de septiembre al WiZink Center de Madrid, donde actuó la banda irlandesa en dos noches, para abordar la cuestión.

Sin embargo, U2 terminó el pasado 13 de noviembre en Berlín su gira "Experience + Innocence", y no hay perspectiva de nuevo disco ni gira en los próximos años. Bono, líder de la banda irlandesa, dijo en ese último concierto que iban "a marcharse", lo que disparó algunos rumores sobre una posible separación del grupo. Sin embargo, lo más posible es que U2 se tome un largo descanso y vuelva al trabajo en uno o dos años. No se puede descartar una gira de Songs of ascent" -futuro disco que completaría una trilogía con "Songs of innocence" y "Songs of experience"- o del 30 aniversario de "Achtung Baby" en 2021, lo que encajaría con las aspiraciones de la Xunta. Pero es probable que ni la banda irlandesa sepa aún los plazos. La clave está en el contrato que el cuarteto dublinés tiene con Live Nation, que les compromete a realizar un cierto número de giras. En cualquier caso, la apuesta por U2, muy ambiciosa, no va a resultar fácil de concretar.