Coldplay, en el camino de Galicia

Coldplay, uno de los grupos de pop y rock con mejor cartel del mundo, y uno de los que más anhela ver el público en Galicia, está más cerca de actuar por primera vez en tierras gallegas. Así lo aseguran nuevas fuentes consultadas por FARO. Además, el hecho de que el líder del grupo británico, Chris Martin, haya actuado en la fiesta nupcial de Marta Ortega en A Coruña y que se hable ya de un nuevo álbum del cuarteto para 2019 -así lo acaba de publicar la prestigiosa "NME"- refuerza la idea de que la contratación de Coldplay para el festival O Son do Camiño, el próximo verano en el Monte do Gozo, podría estar muy cerca, si no se ha firmado ya.

El pasado 7 de agosto FARO publicó que O Son do Camiño ultimaba la contratación de Coldplay para el verano de 2019. Sin embargo, una de las empresas implicadas en la organización del festival se puso en contacto con este periódico para negar categóricamente que se hubieran establecido contactos con el grupo de Chris Martin.

Las fuentes de O Son de Camiño explicaron que en el festival gallego trabajan los doce meses del año para lograr un programa de conciertos de renombre internacional, y reconocieron que el nombre de Coldplay está "en las quinielas de la gente" junto con otras bandas de rock de primera fila (como los Rolling Stones), dada la intención de los organizadores de mejorar la propuesta sucesivamente hasta el Xacobeo del Año Santo 2021. Sin embargo, estas mismas fuentes de O Son do Camiño negaron rotundamente a FARO que hubieran establecido contactos con Coldplay.

Ahora FARO ha podido recabar más informaciones de fuentes diferentes a la original que confirman los contactos de O Son do Camiño con el entorno de Coldplay. Además, el recital de Chris Martin en el enlace de la hija de Amancio Ortega -a cuya fiesta acudieron, entre otros, el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo- refuerza la idea de que la presencia de los autores de "Yellow" en el Monte do Gozo no es una idea en absoluto peregrina.

Una de las incógnitas sobre esta información, que era la ausencia de movimientos artísticos por parte de Colplay, ya se ha despejado. El grupo acaba de estrenar una película documental, "A head full of dreams", sobre los 20 años de trayectoria de la banda, y según ha contado a "NME" el director de dicha película, Mat Whitecross, amigo del grupo, volverán al estudio de grabación el próximo año. "Están en un periodo sabático en este momento, han estado de vacaciones y de desfase durante un año entero", declaró a la publicación británica Whitecross, director también del aclamado documental "Supersonic" (2016), de Oasis. "Tienen planes para el próximo año, aunque yo no he sido parte de elllos", ha aclarado.

Whitecross adelanta que el nuevo álbum de Coldplay será "sorprendente", y como ejemplo del giro artístico que supondrá cita el "Kid A" (2000) de Radiohead.

El próximo 7 de diciembre saldrá a la venta en diferentes formatos audiovisuales el directo de Coldplay "Live in Buenos Aires", un magnífico aperitivo para los seguidores del grupo británico. Mientras, la presencia de Chris Martin en A Coruña bien ha podido servir para que el líder y principal compositor de Coldplay repare en las bondades de Galicia, tierra en la que jamás ha tocado el grupo que llevó al éxito global "Viva la vida" hace una década. Tan solo se acercaron en 2012, cuando actuaron en el Estádio do Dragão de Oporto.

La actuación de Chris Martin en el centro hípico de Casas Novas, en Arteixo (A Coruña), donde el cantante interpretó, entre otros temas, "Adventure of a lifetime", "Viva la vida", "Fix you" y "Yellow" -que Marta Ortega y Carlos Torretta bailaron pegados- es otra señal de que los británicos están ahora más en el camino de Santiago que nunca.