La sexista oferta de trabajo de un furancho de Pontevedra

Los portales de búsqueda de empleo son uno de los recursos más utilizados por aquellos que quieren decirle adiós al paro. Más teniendo en cuenta que Galicia sumó 3.424 parados en octubre y se quedó al margen del récord en empleo registrado en el resto de España.

Por ello, los que cada día se sientan delante del ordenador para encontrar un trabajo que les garantice algún tipo de ingreso se encuentran ofertas de empleo que, bien sea por las condiciones laborales que ofrecen o los requisitos para optar a ellas, generan una ola de indignación en las redes sociales. La última, la de un furancho de reciente apertura en Pontevedra.

El anuncio, que a estas horas ya se ha borrado del portal de empleo, correo como la pólvora por los muros de Facebook después de que una usuaria de la web publicase una imagen en la que reproduce el texto y el título de la polémica oferta: "Camareras sexys para nuevo furancho". Bajo este titular se explicaban los requisitos para poder conseguir el empleo: "Buscamos chicas jóvenes hasta 35 años para camareras en nuevo furancho. Si eres una chica extrovertida y deshinibida y crees que puedes trabajar en un sitio así escríbenos dejando vuestro móvil y te entrevistaremos".

Tras la publicación de la imagen, se ha iniciado una discusión entre aquellos que defienden la oferta de empleo y los que censuran a los anunciantes por sexistas. "Tan claro como la que quiere no se presenta"; "De furancho tiene poco eso"; "En los tiempos que corren es un anuncio sexista y clasista. No tiene nada que ver la experiencia que el ser sexy. Osea si es sexy y no tiene experiencia da igual...si te cae el vino por encima se lo perdonas porque es sexy....por favor seamos coherentes!", son solo algunos de los comentarios publicados al respecto.



Anuncios de empleo sexistas



No es la primera vez que las redes sociales estallan contra anuncios de empleo de este tipo. En Galicia, el caso de un bar de Ordes que buscaba una camarera "guapa y un poco puta" se hizo viral y desató un intenso debate sobre quién controla la publicación de este tipo de ofertas de trabajo.

La publicación del anuncio generó tal revuelo que la diputada socialista Carmen Gallego llegó a llevar el texto a un debate planteado en el Parlamento de Galicia sobre el recorte de subvenciones a los medios que contengan anuncios de contactos y ofertas de prostitución.

En los tiempos que corren, hay quien intenta aprovecharse de la desesperación de la gente por encontrar trabajo. Eso queda patente en muchas ofertas de empleo que circulan por Internet. Como la de la joven viguesa Uxía Alonso, que decidió contar en su cuenta de Twitter la respuestas que había recibido cuando buscaba trabajo en la Red: buscaba un trabajo para verano, pero lo único que obtenía eran ofertas para prostituirse. Puse un anuncio para encontrar trabajo, no para acostarme contigo si me pagas", respondía en una entrevista a FARO.

Finalmente, los vecinos del barrio vigués de Lavadores le ofrecieron un empleo digno en su asociación de vecinos. "Todos los veranos necesitamos gente para trabajar en los campamentos de la asociación, vimos su entrevista en este periódico y no dudamos en ayudarla", explicaba entonces Eduardo Fernández, presidente de la A.V. Lavadores. La historia de Uxía Alonso traspasó el umbral de las redes sociales y desenmascaró una sociedad con todavía muchos prejuicios sexistas.