Los bulos sobre vacunas se hacen fuertes en la red

Los bulos sanitarios viajan a través de la red a velocidades vertiginosas y se instalan en el imaginario popular de una manera casi inmediata. Y aunque hay bulos de todo tipo, hay tres temas trending topic: las vacunas, el cáncer y la alimentación. Cazarlos no es difícil; lo realmente complicado es desmontarlos porque muchas veces, cuando se piensa que el bulo se ha difuminado, reaparece de nuevo. "Ahora te llega a través de WhatsApp y como te lo manda algún familiar o amigo piensas que será verdad porque sino no lo mandarían", explica Héctor Castiñeira, enfermero en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo (HULA) y embajador de #SaludSinBulos, plataforma colaborativa que tiene como objetivo combatir las noticias falsas -o si lo prefiere, fake news- de salud en Internet.

Esta plataforma se hacía eco ayer del " top diez" de las falsas noticias sobre las vacunas, unos mulos que, como advirtieron los pediatras en unas jornadas que se celebran en Valencia, hace que se abandone la vacunación en niños mayores, lo que significa que no están protegidos de forma correcta. "Hay bulos que pueden llegar a ser muy peligrosos y entre estos están los referentes a la vacunación. El movimiento antivacunas parece haber encontrado una importante vía de difusión en internet", advierte el enfermero gallego, que recuerda que solo en los primeros seis meses de este año se registraron en Europa 40.000 casos -y 37 muertos- de sarampión, una enfermedad que se consideraba controlada en el viejo continente. "La vacunación no solo protege a la persona vacunada, sino que tambiéninmuniza al grupo. El problema es que mucha gente se pregunta que para qué va a vacunar al niño de enfermedades casi erradicadas, pero no se da cuenta de que si se suspendiesen los programas de vacunación volverían a aparecer. También se piensa que las vacunas son cosas de bebés y la gente se relaja con las dosis de refuerzo, aunque también hay que decir que Galicia tiene una de las tasas más altas de vacunación", afirma el enfermero, uno de los especialistas invitados al I Congreso de #SaludSinBulos que se celebrará el próximo día 27 en Madrid en el marco del III Congreso Nacional de eSalud.

Este es solo uno de los bulos sobre las vacunas, aunque tal vez el más extendido sea el que las vincula con el autismo. Y hay más: que causan diabetes, que tienen efectos peligrosos que aún no se conocen, que producen agotamiento del sistema inmune, que la aplicación simultánea de más de una puede aumentar el riesgo de efectos secundarios, su relación con el asma y que es mejor vacunar a los niños cuando sean mayores.

Según Castiñeira, casi el 80% de los padres que muestran reticencias a la vacunación han leído alguno de estos bulos en internet. "Cualquiera puede abrir una web o un blog y publicar lo que quiera. ¿Por qué? A veces se ve claramente que detrás hay motivos económicos, pero otras, no se sabe. ¿Que pretende el que dice que la radiación de la mamografías es la que puede ocasionarte el cáncer? No se sabe pero sí que puede hacer que las mujeres no se sometan a esta prueba de cribado que salva tantas vidas", explica este enfermero, Premio Influencer de Salud 2017.

Castiñeira creó en 2012 el personaje de Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada), Satu, que tiene más de 600.000 seguidores en internet, para contar en clave de humor las anécdotas hospitalarias desde el lado de la enfermería. Un año después autoeditó en Amazon "La vida es suero". "En internet, alterno bromas con consejos sanitarios porque nuestra responsabilidad es desmontar estos bulos", afirma el influencer sanitario, que acaba de publicar "El paciente siempre llama dos veces", la quinta entrega de las historias de Satu.